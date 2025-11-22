全台房市盤整中　屏東房仲逆勢展店點名「3大利多」

▲受第七波信用管制影響，近期房市交易明顯轉冷，仍有房仲業者在屏東市逆勢展店引發在地關注。（圖／東森房屋屏東縣議會加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

受第七波信用管制影響，近期房市交易明顯轉冷，仍有房仲業者逆勢展店，引發在地關注。東森房屋屏東縣議會加盟店選在盤整期進場，店東彭宥璟表示，看好屏東未來具備長線發展性，採取提前卡位策略，「等市場回溫後會更有競爭力」。

彭宥璟指出，屏東具備支撐房市的「3大長線利多」，包含重大交通建設利多、公共建設推動城市升級，以及產業與就業面的改善。

▲屏東市有屏東車站都更、高鐵南延等重大利多，且因商業活動熱絡、醫療與教育資源提升，都帶動生活圈機能全面升級。（圖／東森房屋屏東縣議會加盟店提供）

他強調，屏東市有屏東車站都更、高鐵南延等重大利多，且因商業活動熱絡、醫療與教育資源提升，帶動生活圈機能全面升級。此外，屏東科學園區設立將帶來更多的就業機會，彭宥璟說：「人口與產業面改善，是房市能維持持續發展的關鍵。」

針對當前市場氛圍，他認為，房市正進入自然盤整期，雖然價格漲幅明顯趨緩，但屏東市買方結構仍以自住需求為主，房價支撐力道相對穩健。他預估，隨著交通網路改善與建設陸續落實，未來3 ~5年房價仍有穩定向上空間，「尤其在自住需求旺盛的區域，表現會更明顯。」

▲屏東市房市正進入自然盤整期，雖然價格漲幅明顯趨緩，但買方結構以自住需求為主，支撐力道相對穩健。（圖／東森房屋屏東縣議會加盟店提供）

以產品結構來看，屏東市房市仍以透天住宅與中、小坪數大樓為主力，成熟社區的透天長期供不應求；新建大樓則因總價門檻相對親民、坪數彈性規劃，更受首購與年輕家庭青睞。

像是屏東市透天地段從2019 年平均總價約668萬元，上升至2023年約953萬元，漲幅約42%；但也因總價基期高，使首購族購屋壓力逐年增加。

▲東森房屋屏東縣議會加盟店店東彭宥璟表示，選擇加盟東森房屋，看中的是品牌力、科技系統整合與完整訓練資源。（圖／東森房屋屏東縣議會加盟店提供）

相較之下，大樓市場近年的買氣更為亮眼。彭宥璟透露，蛋黃區大樓單價在5年內出現最高達55%的漲幅，無論自住接受度或保值性，都出現明顯提高。

儘管近期買氣轉冷，彭宥璟說：「市場淡季反而是調整體質的最好時機，當需求回來，就能以最快速度反應。」他也強調，選擇加盟東森房屋，看中的是品牌力、科技系統整合與完整訓練資源，在市場盤整期更能加速在地品牌的建立。

