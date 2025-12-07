千萬房談價「才差幾十萬就破局」？過來人曝真相：正常到不行

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣房價高不可攀，動輒上千萬的總價讓許多人買房壓力山大。不過就有一名網友分享自身經驗，指出房仲曾說「買賣雙方常因差個一、二十萬就破局」，讓他相當困惑，直呼「幾千萬的房子，真的會因為差幾十萬談不攏嗎？」貼文一出引發討論。

該名網友在PTT的home-sale板發文表示，台灣房價高早已是不爭事實，一般好一點的物件動輒一、兩千萬、甚至兩三千萬起跳。但他曾與房仲聊天時，對方卻說每次準備要成交時，常常卡在區區一、二十萬，最後乾脆破局。他聽完相當狐疑，「如果真的很想買、很想賣，這幾十萬降或加應該也願意吧？是不是房仲在唬爛？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO困惑指出，若賣方急售或買方真心喜歡，應該不會因幾十萬就談不攏，因此想問大家是否真的有這種情況。他坦言自己很難理解，「總價幾千萬的房子，會因為這樣破局，是意志不夠堅定嗎？」

貼文引起大量留言，網友紛紛分享親身經驗，「買方七成意願，沒買到也沒差，就不會加」、「差五萬退斡的一堆」、「賣方沒缺錢、買方沒很愛，雙方都不退讓就破局啦」、「現場加五萬都破局的滿街跑」、「股票都能因 0.01 沒買到，更何況幾十萬。」