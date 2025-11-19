嘉義中山路一甲子「最多標語店面」　四拍底價758萬

▲開業超過一甲子的「長松電器」，位於嘉義市東區最熱鬧的中山路，舊址因「票款執行」遭拍賣。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

開業超過一甲子的「長松電器」，位於嘉義市東區最熱鬧的中山路，整間店面標語超多，還被在地人笑稱「走過路過很難忽略。」舊址因「票款執行」遭拍賣，12月4日進行四拍，底價758.8萬元。

該店位於嘉義市東區中山路，原本是當地相當知名的「長松電器」舊址，1961年設立，開業超過一甲子，曾因整間店面充滿各式標語，加上店老闆是在地相當知名的台派歐吉桑，還被在地人笑稱「走過路過很難忽略。」目前該店已歇業，並改作住家使用。

▲該店曾因充滿各式標語，還被在地人笑稱「走過路過很難忽略。」（圖／記者張雅雲攝）

舊址今年因「票款執行」遭法拍，為地上2層樓透天，債務人持分1/3地坪26 坪、持分1/2建坪42.7坪，底價758.8萬元，12月4日將進行四拍，換算地坪單價29.2萬元，根據筆錄顯示，拍定後不點交，其他共有人按同一條件優先承買權。而該店7月31日曾進行一拍，底價1481.4萬元，不到半年已直降722.6萬元，價格已經腰斬。

台慶不動產嘉義興嘉加盟店店東江智玄表示，中山路曾是東區最繁華的黃金路段，但隨著商圈轉移到文化路，沿線雖然店面盛況不再，待租期逐漸拉長，但是中山路仍是嘉義人心中最具代表性的蛋黃區。

▲中山路曾是東區最繁華的黃金路段，也是嘉義人心中最具代表性的蛋黃區。（圖／記者張雅雲攝）

江智玄分析，以土地行情來看，中山路沿線單價約7~8字頭，然而該案因土地與建物皆為「持分出售」，價格通常為市價5折，因此前幾拍仍乏人問津。

住商機構大南區協理林祺博表示，對一般買家而言，該案雖已低於市價，但法拍麻煩的「不點交」、「持分」、「共有人優先承買權」3大問題一次具備，該物件不但仍有人居住，買家拍下後需自行協調，且得標後，共有人能以同額價格買回，屆時標到不見得代表買得到。

江智玄說：「真正有機會出手的多半仍是現有共有人，或在地熟悉法拍流程的投資人。」

