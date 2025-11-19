新北人口開始流失！　3大高房價區首當其衝

▲新北市人口今年出現轉折，開始流失，其中減少最多的是板橋。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

新北市人口今年出現轉折，開始流失，其中減少最多的是板橋、永和、新莊。房仲專家表示，這3區都屬於新北高房價區，年輕人被迫向外移居，此外囤房稅2.0開徵，節稅分戶潮也使蛋黃區與蛋白區的戶籍人口此消彼長。

台灣房屋集團趨勢中心統計新北市民政局各區戶籍人口數量，從2022年起連年增加，不過今年卻出現轉折，截至今年10月最新數字，新北市404萬5656人，和去年底相比，10個月來減少1345人。

進一步觀察各行政區，其板橋區減少3488人居新北之最，其次的永和、新莊區則皆減少約2千多人，新北人口逐漸流失中。

同時新北市也面臨生育率下降問題，10月全台出生率為4.78‰，六都中以新北市的出生率最低，僅3.96‰，遠低於鄰近的台北市5.03‰，和桃園市5.67‰，使人口成長腳步放慢。

▲新北市人口變化前3名區域整理。（表／台灣房屋提供）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「人口流失最明顯的區域，都屬於新北高房價區，都會區「高房價阻力」，加上限貸令使得房貸規劃吃緊，購屋族總價預算縮減，年輕人被迫向外移居，往蛋白、蛋殼區甚至是桃園購屋。」

此外，張旭嵐表示：「高價蛋黃區的家庭，常在相對平價的蛋白區也持有房產，今年囤房稅2.0開徵，蛋黃區家庭需重新規劃家戶設籍狀況，將配偶或子女的戶籍遷到蛋白區的房產以利節稅，『節稅分戶潮』使蛋黃區與蛋白區的戶籍人口此消彼長。」

不過，新北仍有人口成長地區，其中以淡水、林口、汐止等區域增加最多，尤其是淡水10月時較去年底增加6411人，成長狀況居心北之冠，第二名的林口區也增加了2042人。

第一建經研究中心副理張菱育表示：「人口增加的前3名區域，房價平均3、4字頭相對親民，且淡海新市鎮、林口新市鎮等地，區內屋齡新穎、街廓整齊，吸引首購族及小家庭進場購屋，尤其2~3房為最主流格局。」

至於汐止，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「雖然該區新案稀少，近年漲幅也相當明顯，新案出現7字頭價碼，但中古房價仍相對親民，還是吸引許多南港、內湖的外溢族群來到汐止購入中古屋。」

