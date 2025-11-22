寶佳祭破壞價最高20%　中部建商嘆：沒辦法拼輸贏

記者陳筱惠／台中報導

2025年中部房市競爭白熱化，在上有政策、下有限貸的悲慘環境中，寶佳集團在全台多案同步採取「破壞價」策略，引爆連鎖效應，中部建商面臨前所未見的價格重壓。在地建商私下透露：「在資金、速度與壓力的拉鋸下，不是不想拼，是根本拼不過。」

《地產詹哥老實說》EP284／「微型商辦」崛起！ 內行人深度解析投資前景

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2025年中部房市競爭白熱化，在上有政策、下有限貸的悲慘環境中，寶佳集團在全台多案同步採取「破壞價」策略，引爆連鎖效應。（圖／記者陳筱惠攝）

根據市場整理，寶佳集團在2025年多個新案，不僅出現開賣後下修價格，或是直接在開案時就寄出破壞價，尤其沙鹿、潭子、西屯、北屯、海線等熱區降幅明顯，其中不乏破20%的大幅調整。

若以地區觀察，沙鹿降價最顯著共計4案，「佳瓚鹿瓚」從每坪38萬元落至30萬元、「勝美向上」自37萬元調到29萬元、「勝興興站」自37萬元下修至33萬元、「勝麗交響曲」從38萬元回落32萬元。

對比沙鹿區整體預售屋房價平均40.71萬元，不同區域從房價基期低的新光田特區均價38萬元，到沙鹿車站周邊均價42萬元，都出現顯著下降，尤其「佳瓚鹿瓚」、「勝美向上」2案降幅破20%。

海線地區也深受衝擊，包含「協勝港心」、「勝興豐川」、「佳鋐首耀」、「勝興豐境」等，全部降回2字頭中段班，相對整體市場成交均價29~32萬元來說，降幅也達每坪10萬元。

潭子區市場也感受明顯衝擊，「聚佳豐美」以4字頭價碼殺進14期生活圈，「勝發賀」則由45萬元降低3萬元，在地建商透露：「買方現在很冷靜，會直接拿寶佳的價格來比，你不跟就成交不了。」

都會區中，西屯、北屯等核心區域，以往價格較穩，但同樣出現罕見修正。其中14期「泓瑞洲際之森」更自66萬元直接破盤到56萬元，降幅達10萬水準，更以一己之力，讓熱門重劃區直接成為冰凍區。

另外，南屯、烏日等區也陸續調整，包括南屯「和宜真美」、烏日「櫻花大綻」都是總價式降價代表。

▲同業私下透露，目前市況來看，即便寶佳祭出破壞價，但實際上效果卻有限。（圖／記者陳筱惠攝）

北台中本來在2025年要進場的個案，就是因為寶佳祭出破壞價，選擇「等春暖花開」再進場，進場時間未定，他就透露：「寶佳造成價錢差距大，消費者就會期待買品質好的建商但用寶佳的價錢，已經開案建商在承壓下，會把底價秀出來，本來假設我要賣65萬元，因為這樣我可能賣63萬元，破底去賣個一、兩戶，先跑一些破底的價錢，但實登出來後會很麻煩。」

建商透露：「我覺得大型建商有影響，但可以先建後售來因應，但是中小型建商就受不了，不是降價就是停止。」

但另一間建商也說：「不過目前市況來看，即便他們祭出破壞價，但實際上效果卻有限，但是現在進去硬碰硬也不會有量，沒有本錢去跟他們拼輸贏，只能等。市場也流傳『寶佳賣到沒朋友』，其實是他們『不需要朋友』」。

▲隨著年末到來，中部房市恐將進入一場更激烈的「價差競賽」，建商不僅是要面對外來的壓力，連網內也互打。（圖／記者陳筱惠攝）

《住展雜誌》發言人陳炳辰指出：「關於建商讓利情況仍得觀察諸多因素，即使熱門區、蛋黃區都還是有冷門或位置較外圍的區域，又或是樓層景觀屋況遂有折扣，一分錢一分貨仍是硬道理，但羊毛出在羊身上，民眾都得衡量好自身購置企圖與初衷。」

隨著年末到來，中部房市恐將進入一場更激烈的「價差競賽」。無論建商或買方，下一階段都將是更現實的市場考驗。建商嘆：「現在不僅是要面對外來的壓力，網內互打也開始，這個冬天不好過。」

《地產詹哥老實說》EP284／「微型商辦」崛起！ 內行人深度解析投資前景