每坪比同區低5萬！　寶佳體系開出高雄降價第一槍

全台房市買氣冷颼颼，高雄首度出現建商開出實質「降價第一槍」！寶佳機構今年在高雄推出2案，最新案「佳鋐雄匯」位於仁武，以明顯低於區域行情進場，跟周邊新案直接拉開每坪5萬元價差，堪稱破盤，引來在地人直呼「全高雄人都在等它開賣。」

▲高雄首度出現建商開出實質「降價第一槍」，寶佳機構「佳鋐雄匯」位於仁武，主打總價777萬元起。（圖／記者張雅雲攝）

寶佳機構多年來都是全台推案量榜首，據《591新建案》統計，寶佳今年在高雄新推案僅「和築豐彩」、「佳鋐雄匯」2案，合計總銷50億元。《591新建案》新聞課組長林哲緯指出，相較寶佳過往以量取勝的模式，在高雄布局的規模相對有限。

不過在這波房市冷盤中，Q3開賣的「佳鋐雄匯」雖未大張旗鼓訴求降價，但打出總價777萬元起，不是贈送裝潢、家電的變相讓利，堪稱開出高雄實質降價第一槍，近期已造成「現象級買氣」。

不具名代銷指出，該案換算2房扣掉車位後，廣告戶的「感受價」最便宜落在2字頭尾到3字頭初，與區域形成單價至少3~5萬元的價差，自住客自然認為「等一整年，終於等到合理價格」。實登至今尚未揭露，總戶數130戶，業界透露，開賣3個月已售出約4成。

▲今年較早開案的「和築豐彩」，開案時機在上半年，銷況中規中矩。（圖／記者張雅雲攝）

有代銷坦言，「佳鋐雄匯」位於仁武，關鍵在於價格落點明顯低於仁武同期新案，根據實登顯示，今年仁武預售案最高價曾賣到43.4萬元，均價36萬元，「現在代銷去仁武的提案底價不是34萬元，就是35萬元，否則根本接不到案。」加上該案鄰近仁雄路，生活機能相當便利，地段也不差，同期新案很難與寶佳價競爭。

高雄市市調協會副理事長蔡博承表示，寶佳體系的操作邏輯在業界相當明確，強調大量採購，透過規模經濟降低營造成本，加上銷售節奏快速，這類「感受價」的打法，本來就是寶佳的強項，「能賣、賣得快」遠比把價格拉到天花板重要。

至於寶佳旗下今年較早開案的「和築豐彩」因開案時機在上半年，銷況中規中矩，售價難做大幅調整，根據實登，已揭露12筆，均價39萬元，符合區域行情。

縣市 案名 地區 類型 總銷(億元) 開價(萬/坪) 高雄市 和築豐彩 三民區 住宅大樓 35 40~42 高雄市 佳鋐雄匯 仁武區 住宅大樓 15 總價777萬起

▲寶佳高雄今年新推案個案。資料來源：《591新建案》。（ETtoday製表）



中華民國不動產代銷公會全聯會理事長戴嘉聖分析，南部建商前幾年因台積電效應大幅獲利，資金普遍雄厚，不至於因短期買氣下滑就下殺到「血流成河」；若是趁市場熱的跨界建商、剛進場的小建商，在高價買地後遇上買氣急凍，壓力相對明顯，可能會透過讓利加快銷售，目前市場尚未看到全面性降價跡象，偶有回調的案例，多屬個案狀況。

蔡博承分析，建商與代銷均態度保守，主要年底原本就是淡季，加上買方手頭緊縮，建商不願在此時調價，現階段多選擇減少廣告、或暫不開案，等待市況較明朗，多把戰場放在明年329檔期。

