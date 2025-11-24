ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「3皇3家」黯然搬離30年起家厝　舊址養蚊18個月降租求生

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲從泡沫綠茶起家的「3皇3家」，主打複合式餐飲，在台南東區營業約30年的起家厝，承載許多在地人的重要回憶。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

從泡沫綠茶起家的「3皇3家」，主打複合式餐飲，在台南東區營業約30年的起家厝，承載許多在地人的重要回憶，去年5月因續約條件談不攏黯然搬家，該店重新開出月租金32萬元招租，空置18個月後，近期自砍租金到25萬元。

「3皇3家」成立於1991年，根據該公司在徵才網站透露，前身是「皇家泡沫綠茶專賣店」，從台南起家，1993年為了註冊公司名稱，並紀念創始店的成立日期，品牌更名為「3皇3家」，打造複合式餐飲，全盛時期全台有超過50家分店，目前分店集中在台南、高雄、彰化，共有9家分店。

▲文化店位於台南東區崇明路，去年5月無預警熄燈，已搬到中西區的中華西路。（圖／翻攝自Google Maps）

更名為「3皇3家」後，起家厝文化店位於台南東區崇明路，營業約30年，陪伴不少台南人從小吃到大，去年5月無預警撤出東區，搬到中西區的中華西路，成立永華運動中心店。在地人透露，去年文化店因續約條件談不攏，無奈另覓新址，而該店在「3皇3家」退租後，空置至今也有18個月。

根據租賃資料顯示，該店位於三角窗，為地上1樓透天，面寬12米，登記坪數68.8坪，原本月租金開出32萬元，近期月租金調降至25萬元，已下修2成。

▲文化中心附近立體停車場完工後，改善不少民眾沿線停車不便的窘況。（圖／記者張雅雲攝）

中信房屋湖美加盟店店長陳建誠表示，東區崇明路屬台南傳統蛋黃區，附近就是文化中心生活圈，沿線有不少老店，加上東區人口多，消費力長年都相當穩定，空租率也不高。

▲3皇3家文化店舊址租金變化 。（ETtoday製表）

1樓店面單坪租金約落在1800~2200元，不過近期受到景氣影響，民眾消費降級，用餐、消費都追求高CP值，店面空租期明顯拉長，陳建誠說：「以前3個月就租掉，現在多要拖到半年。」尤其是這類大型店面屬於特殊產品，因總價高墊高進駐門檻，要付租能力高的大型連鎖業者，較有機會承租。

住商不動產高屏澎區協理林祺博表示，以往停車難的問題，在文化中心附近立體停車場完工後，改善不少民眾沿線停車不便的窘況，對租客來說仍具吸引力。

關鍵字：3皇3家台南店面租金文化中心東區起家厝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

