一般房貸利率飆2.6%！　創金融海嘯後新高

記者項瀚／綜合報導

不包含優惠房貸的一般房貸利飆上2.6%，創下金融海嘯後的新高。信義房屋專家表示，這波利率增加，主要是在2024年Q3開始緊縮房貸政策導致，反映市場資金緊縮，房貸市場供不應求，即使央行沒有繼續升息，但一般房貸利率仍向上攀升。

根據不動產資訊平台顯示，不包含優惠房貸的一般房貸利率，今年Q1平均新增房貸的平均利率為2.6%，寫下金融海嘯後的新高。

比較特別的是，房貸利率通常跟央行升息有關，但過去這段時間利率已經沒有調升，但新增房貸的利率較2024年Q2仍增加0.24%。





▲▼各縣市的房貸利率呈現上漲趨勢。（圖／記者項瀚製）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「這波利率增加，主要是在2024年Q3開始緊縮房貸政策導致，反映市場資金緊縮導致房貸出現排撥等現象，房貸市場供不應求，即使央行沒有繼續升息，但一般房貸利率仍向上攀升。」

連續升息前的房貸利率約為1.52~1.55%，連續升息後到2024年Q2為2.36%，後面開始逐漸出現房貸排撥等亂象，再加上銀行自主管理與央行第七波管控，2024年Q3平均房貸利率2.39%，Q4就攀升到2.54%，今年第一季更進一步增加到2.6%。

曾敬德表示：「由於一般房貸常見利率在2.5%起跳，另外針對名下已經有房貸的因為差別利率的訂價政策，導致一般的房貸利率平均達到2.6%，建議首購民眾現在政府對於新青安政策仍鼓勵，有需要的還是在到期前可以考慮，都會比現在的房貸利率划算。」

不過，曾敬德提到：「所幸網銀、壽險等非銀行體系也加入房貸市場，近期房貸利率表現已經趨於平穩。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「雖然美國、台灣有望開始慢慢進入降息循環，但房貸利率下降的期待不用太大，因當前由於政府調控、房貸市場供不應求，房貸利率脫鉤情況明顯。」

