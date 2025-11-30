ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

25億空中鳳城淪「便當城」？　在地指：整排老透天等都更

▲▼ 鳳山,空中鳳城 。（圖／記者張雅雲攝）

▲台鐵在鳳山車站砸下近25億元打造的6樓、10樓的雙棟「空中鳳城」，2024年7月完工後，連續4次招商都流標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台鐵在鳳山車站砸下近25億元打造的「空中鳳城」，2024年7月完工後，連續4次招商都流標，最終由台鐵決定自行招商營運，研擬轉型成「便當觀光工廠」，被狂酸「高雄人等的不是便當城。」高雄市長陳其邁建議，12月邀台鐵研議將周邊老屋劃設為特定區域都更。

高雄鳳山鐵路地下化後，台鐵斥資近25億元打造的鳳山新車站「空中鳳城」，原規劃結合百貨、影城、餐飲與商辦，完工前不斷被視為區域發展新利多。

不料，完工至今1年多仍卡關，招商4次都流標，加上只有台鐵鳳山站設站，進出人流有限，最終由台鐵收回決定自行招商營運，研擬轉型成「便當觀光工廠」，被在地人狂酸「等了半天，結果變成空中便當城？」

高雄市市長陳其邁24日表示，高市府已解決鳳山車站南側延宕8年的住戶爭議，打通關鍵計畫道路曹謹路，協助台鐵排除招商動線障礙，預計12月邀請台鐵研議，他建議將周邊老屋劃設為特定區域進行都更，讓捷運與鳳山車站建設與產業發展相互結合，帶動人口與區域成長。

對外界關注是否已經已有都更範圍，高雄市都發局特別澄清，市長提出的是「可研議方向」，目前並未劃定特定範圍，也尚未啟動都更程序。

▲▼ 鳳山,空中鳳城 。（圖／記者張雅雲攝）

▲鳳山站周邊主要幹道如文衡路、曹公路、和平路，因早期發展，透天屋齡普遍超過50年，不少老屋主都在等都更的整合機會。（圖／記者張雅雲攝）

根據《高雄實價網》統計，鳳山站預售案今年均價為43.7萬元，周邊5年以上中古屋均價為22.6萬元，相較去年完工時均價21萬元，也有微幅上漲7.6%。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，鳳山站周邊主要幹道如文衡路、曹公路、和平路，因早期發展，透天屋齡普遍超過50年，地坪多為20~30坪，成交總價約1800萬~2500萬元，「不少老屋主都在等都更的整合機會，希望透過都更、危老來拉升土地價值。」

鄭啟峯指出，透天住戶普遍希望「原本的透天店面，改建後可以可以變大樓店面，或是建商收購溢價賣出」，近年主要幹道的地價也要70~80萬元，「若未來啟動都更，地價喊到單坪100萬元也不是不可能。」他認為，鳳山站目前最大缺口是「大型商業核心未成形」，若能區域都更後，改善周邊老舊市容，串聯附近的「Mitsui Shopping Park LaLaport高雄」，一起帶動區域發展，「有機會從蚊子館翻身成真正的區域地標」。

【阿金の特別待遇】機車行店狗見漂亮姐姐熱情拉她進店：快進來坐！

