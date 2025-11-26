三多商圈15年「森林系咖啡廳」宣告熄燈　在地人不意外

▲「Gooday Cafe & brunch」位於三多商圈，已經開店約15年，是間老屋改造的森林系質感咖啡廳，也是不少網美的咖啡廳口袋名單。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄前幾年盛行「早午餐」文化，「Gooday Cafe & brunch」位於三多商圈，已經開店約15年，是間老屋改造的森林系質感咖啡廳，也是不少網美的咖啡廳口袋名單，日前餐廳無預警在臉書宣布只營業到11月底，在地人雖然不捨也直呼「不意外」。

「Gooday Cafe & brunch」位於三多商圈崑明街，根據《Google Maps》街景顯示，最早在2011年就已該開幕，至今也快15年，純白的外觀相當顯眼，裡面則是間老屋改造的森林系質感咖啡廳，早午餐、甜點都相當受歡迎，沒想到店家突在臉書宣布只營業到11月底。店員透露，是因為租約到期，之後就直接結束營業。

▲根據《Google Maps》街景顯示，最早在2011年就已該開幕，至今也快15年，純白的外觀相當顯眼。（圖／翻攝自Google Maps）

對南高不少老店接二連三熄燈，在地人雖然不捨也直言「不意外」，認為商圈北移後人變少，也有人發現，這邊店家空租率一直上升。

據查，該店為地上3樓，建物未保存登記，地坪35坪，在地仲介分析，餐飲業人力荒持續惡化，形成不少老店熄燈主因，該店若重新招租，預估租金約落在4~5萬元。

▲三多商圈因有大遠百、新光三越、SOGO等3家百貨公司位於三多路上，百貨的群聚效應形成高雄最熱鬧的蛋黃區。（圖／記者張雅雲攝）

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹指出，三多商圈因有大遠百、新光三越、SOGO等3家百貨公司位於三多路上，百貨的群聚效應形成高雄最熱鬧的蛋黃區。一心路為周邊重要的道路，沿線商家林立，巷弄內也有不少特色小店、文青餐廳，吸引年輕人逛街挖寶。劉沛緹說：「依該區目前行情，1樓巷弄店面每坪租金約落在1200 元，2樓以上店面租金單價約800 元。」

▲高雄老牌咖啡廳「Gooday Cafe & brunch」將歇業。（ETtoday製表）

劉沛緹認為，雖然該商圈人潮多、品牌店密度高，但在「巷弄內」人潮天花板本來就有限，尤其高雄商圈北移到巨蛋後，北高新店一直開，消費者喜新厭舊，如果店家沒有持續經營話題性，很難在南高商圈裡存活，以致店家汰換速度愈來愈快，早午餐、咖啡店等客單價低的品牌，經營難度更高。

