代銷不能只會賣房　業者嘆「附加價值」競爭大

▲除了第一線賣房的能力，另外像是產品定位分析、廣告企劃包裝也是代銷比拼的重點。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

代銷除了會賣房子，還要幹嘛？業者坦言，產業競爭大，除了第一線賣房的能力，另外像是產品定位分析、廣告企劃包裝也是代銷比拼的重點，這些除了「賣房子」以外的代銷附加價值相當重要，因此也經常要善用一些AI大數據的協助。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

買賣中古屋找房仲，新建案則大多由代銷公司銷售。然而網友們好奇，代銷除了賣房子，還要做些什麼事情？建商如何評估要選擇哪一間代銷？

代銷業者、弘璽地產總經理蕭弘楷坦言：「代銷產業中，第一線銷售能力是基本中的基本，要拿到案子，很大的決定性因素就是提報的價格，這絕對哪間代銷能獲勝的最大關鍵之一。」

蕭弘楷表示：「除了提報價格與第一線銷售能力，另外產品定位分析、廣告企劃包裝等等，像是如何幫業主建立品牌，這些除了『賣房子』以外的附加價值，在代銷業如此競爭的環境下，也是相當重要。」

希睿創新置業總經理蔡焦緯表示：「代銷不只是賣案子，而是協助不動產開發商做出正確的市場決策，讓建商在規劃階段就能掌握市場動能，並推升品牌價值。」

蔡焦緯觀察：「代銷角色正從『銷售者』轉變為『品牌顧問』，開發商也不再只追求銷售速度，而是重視長期品牌形象、產品識別、市場溝通策略的延續性。」

▲希睿透過大數據模型平台，提供代銷業者一個最有力的武器。（示意圖／記者項瀚攝）

蔡焦緯表示：「許多開發案在進場前，建商就已背負高成本與時間壓力，卻沒有即時市場數據可供參考，因此希睿透過大數據模型平台，提供代銷業者一個最有力的武器。」

「商用地產代銷，更需要這樣的科技工具。」蔡焦緯坦言：「有別於住宅市場的居住需求， 在商用地產開發過程中，不動產開發商普遍面臨市場資訊分散，導致彙整資料時間耗時費工，決策依賴少數專家顧問經驗等困境。」

▲商用地產代銷，更需要大數據AI科技工具的協助。（示意圖／記者項瀚攝）

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相