繼承公寓害她失去首購資格？　在地：被嚇到只看不敢買

▲27歲的上班族林小姐與兄弟姊妹共同繼承老公寓，擔心之後買房時貸款會更困難，也不能申請新青安貸款。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

27歲的上班族林小姐最近看房看到心慌慌，她透露，因為阿公過世後留下老公寓，由她與兄弟姊妹共同繼承，雖然每人只有一點持分，但名下「已有房產」，讓她十分擔心之後買房貸款更困難，也不能申請新青安貸款，只敢看屋不敢買屋。專家表示，3條件可鬆綁免擔心。

林小姐透露，她今年趁房市盤整期，積極看屋，不過老家老公寓整間共30坪，去年由3個兄弟姊妹共同繼承，讓她十分擔心若買了下1戶就變成第2屋，不但新青安沒資格，連貸款成數也會大打折扣，愈看房愈心慌。

宏國地政代書楊翊晟解釋，不少民眾以為名下有被房產，就會被「排除」申請新青安房貸的資格，甚至因此延後買房計畫，但實務上只要符合「繼承、共有、40平方公尺內」的3個門檻，就不會被視為名下有第1戶住宅。

▲民眾若「繼承取得」共有房屋，個人持分低於 40 平方公尺，加上戶籍也不設在共有房屋，可被視為名下「無自用住宅」。（示意圖／記者張雅雲攝）

像是林小姐名下持有的是「繼承取得」的共有房屋，個人持分換算後約 10 坪，低於 40 平方公尺、約 12.1 坪門檻，加上戶籍也不設在共有房屋，因此可視為名下「無自用住宅」，申請新青安時依舊是首購族。

楊翊晟提醒，雖然繼承的小持分不影響新青安資格，但在稅法上，「持分仍是不動產」，未來若打算出售或整理祖產，仍會涉及房地合一稅、贈與稅、土地增值稅等問題。

加上通常長輩當年購入價格相對偏低，後代出售時可能面臨較高的房地合一稅。因此，家族若未來有統一出售或互相贈與的規劃，最好事前協調清楚，避免因持分衍生稅務糾紛。

