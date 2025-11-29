專治淋病、尿道炎醫院成「都更孤島」　一查持有人是中華民國

記者張雅雲／高雄報導

高雄車站前的建國二路人來人往，竟出現一處醒目的「都更孤島」，新車站旁的大片基地2024年9月核定都更，周邊早已拆除整地，只有一棟門口有「淋病」、「尿道炎」字樣的老舊廢棄醫院孤立在中央，被鐵絲網封住大門，與去年底完工的新車站形成強烈對比。

▲高雄車站前的建國二路人來人往，竟出現一處醒目的「都更孤島」。（圖／記者張雅雲攝）

這棟透天位置相當精華，鄰近高雄車站，門口仍殘留藥師與醫師名牌，並標示治療淋病、尿道炎等項目，根據《Google Maps》2009年最早街景紀錄，當年就已空置停業，之後長期荒廢，現在連門窗都已消失，大門也用鐵絲網封住，只剩磚牆。

▲門口仍殘留藥師與醫師名牌，並標示治療淋病、尿道炎等項目。（圖／記者張雅雲攝）

老在地人回憶，建國二路因火車站20年改建工程而逐漸沒落，以前車站附近都是各大客運車站或租車行，該醫院過去幾乎從未見過營業，整棟透天像是被遺忘在最精華的位置。

而建物周邊就是建國路首件民辦都更案，高雄市都發局2024年9月已核定由「高雄客運」擔任實施者，總投資金額約33億元，預計2028年完工。根據計劃書揭露，基地面積1253坪，範圍位於林森一路、長明街、高雄車站廣場與建國二路，預計各興建1棟24樓商辦及26樓住宅大樓，共377戶。

▲高雄站前具備捷運、台鐵、公車匯聚等交通機能，是全高雄機能最完整的區段之一。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市都發局證實，該建築確實位於都更範圍內，根據地籍資料顯示，該透天為地上4樓，地坪11.2 坪、建坪61.5 坪，1969年第1次登記，屋齡56年，土地與建物所有權人皆為「中華民國」，管理機關為財政部國有財產署。醫院的公司登記紀錄也早已消失，查詢《台灣公司網》，曾有經營外貿的文欽實業登記在該地址，該公司也在24年前停業。

記者致電高雄客運母公司三地集團詢問都更進度，該公司透露，目前自辦都更由高雄客運統一推動，建照已經取得，正同步進行拆除計畫申請，未來基地內的老建物都會拆除，包含該棟透天，會將整塊街廓一起進行更新。

住商不動產高雄七賢加盟店長祝遵評表示，該透天地坪11.2 坪，建國二路上的透天若以單一店面行情估算，地價落在單坪120~150萬元，不過因具整合開發效益，地價可達200~230萬元，以市價來看，也有2000萬元的行情。

▲「杏林醫院」位於中西區西門路一段，至今已歇業超過30年，流傳許多靈異事件與都市傳說。（圖／記者張雅雲攝）

祝遵評說：「之後若都更案完工，低迷已久的站前商圈確實有機會重新活絡。」主要是高雄站前具備捷運、台鐵、公車匯聚等交通機能，本來就是全高雄機能最完整的區段之一，只是過去長期受限於老舊市容與高雄車站周邊的工程動線，商圈逐年沒落，近年隨著站區穩步成形，新推案成交已經站上4字頭，「未來建設到位後，房市自然會回到它應有的水準。」

▲南台灣廢棄醫院現況。（ETtoday製表）

除了高雄，台南也有1棟廢棄醫院，「杏林醫院」位於中西區西門路一段，至今已歇業超過30年，由於流傳許多靈異事件與都市傳說，相當引人注目，而該醫院京城銀行已在2018年以總價2.17億元、每坪68萬元購入。

住商不動產嘉南區經理陳佩吟表示，該院目前仍空置荒廢中，目前該區地價落在每坪100萬元上下，比起京城銀行7年前購入價，土地價值也有快5成漲幅。

