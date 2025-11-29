ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

專治淋病、尿道炎醫院成「都更孤島」　一查持有人是中華民國

記者張雅雲／高雄報導

高雄車站前的建國二路人來人往，竟出現一處醒目的「都更孤島」，新車站旁的大片基地2024年9月核定都更，周邊早已拆除整地，只有一棟門口有「淋病」、「尿道炎」字樣的老舊廢棄醫院孤立在中央，被鐵絲網封住大門，與去年底完工的新車站形成強烈對比。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄車站前的建國二路人來人往，竟出現一處醒目的「都更孤島」。（圖／記者張雅雲攝）

這棟透天位置相當精華，鄰近高雄車站，門口仍殘留藥師與醫師名牌，並標示治療淋病、尿道炎等項目，根據《Google Maps》2009年最早街景紀錄，當年就已空置停業，之後長期荒廢，現在連門窗都已消失，大門也用鐵絲網封住，只剩磚牆。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲門口仍殘留藥師與醫師名牌，並標示治療淋病、尿道炎等項目。（圖／記者張雅雲攝）

老在地人回憶，建國二路因火車站20年改建工程而逐漸沒落，以前車站附近都是各大客運車站或租車行，該醫院過去幾乎從未見過營業，整棟透天像是被遺忘在最精華的位置。

而建物周邊就是建國路首件民辦都更案，高雄市都發局2024年9月已核定由「高雄客運」擔任實施者，總投資金額約33億元，預計2028年完工。根據計劃書揭露，基地面積1253坪，範圍位於林森一路、長明街、高雄車站廣場與建國二路，預計各興建1棟24樓商辦及26樓住宅大樓，共377戶。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄站前具備捷運、台鐵、公車匯聚等交通機能，是全高雄機能最完整的區段之一。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市都發局證實，該建築確實位於都更範圍內，根據地籍資料顯示，該透天為地上4樓，地坪11.2 坪、建坪61.5 坪，1969年第1次登記，屋齡56年，土地與建物所有權人皆為「中華民國」，管理機關為財政部國有財產署。醫院的公司登記紀錄也早已消失，查詢《台灣公司網》，曾有經營外貿的文欽實業登記在該地址，該公司也在24年前停業。

記者致電高雄客運母公司三地集團詢問都更進度，該公司透露，目前自辦都更由高雄客運統一推動，建照已經取得，正同步進行拆除計畫申請，未來基地內的老建物都會拆除，包含該棟透天，會將整塊街廓一起進行更新。

住商不動產高雄七賢加盟店長祝遵評表示，該透天地坪11.2 坪，建國二路上的透天若以單一店面行情估算，地價落在單坪120~150萬元，不過因具整合開發效益，地價可達200~230萬元，以市價來看，也有2000萬元的行情。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「杏林醫院」位於中西區西門路一段，至今已歇業超過30年，流傳許多靈異事件與都市傳說。（圖／記者張雅雲攝）

祝遵評說：「之後若都更案完工，低迷已久的站前商圈確實有機會重新活絡。」主要是高雄站前具備捷運、台鐵、公車匯聚等交通機能，本來就是全高雄機能最完整的區段之一，只是過去長期受限於老舊市容與高雄車站周邊的工程動線，商圈逐年沒落，近年隨著站區穩步成形，新推案成交已經站上4字頭，「未來建設到位後，房市自然會回到它應有的水準。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲南台灣廢棄醫院現況。（ETtoday製表）

除了高雄，台南也有1棟廢棄醫院，「杏林醫院」位於中西區西門路一段，至今已歇業超過30年，由於流傳許多靈異事件與都市傳說，相當引人注目，而該醫院京城銀行已在2018年以總價2.17億元、每坪68萬元購入。

住商不動產嘉南區經理陳佩吟表示，該院目前仍空置荒廢中，目前該區地價落在每坪100萬元上下，比起京城銀行7年前購入價，土地價值也有快5成漲幅。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？　揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

關鍵字：高雄都更廢棄醫院建國二路都市更新高雄車站杏林醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

都是30年↑老房　他問「民生社區還搶手嗎？」網曝優勢：住過離不開

民生社區綠覆率高、環境怡人，一直是購屋族群心中的理想住所。就有網友指出，現在民生社區都是老公寓、舊華廈，根本找不到屋齡30年以下的房子，好奇「民生社區至今仍是台北人宜居的首選嗎？」對此，信義房屋專家點頭，交通方便而且環境舒適，很多人住進去就不想搬出來了。

23分鐘前

專治淋病、尿道炎醫院成「都更孤島」　一查持有人是中華民國

高雄車站前的建國二路人來人往，竟出現一處醒目的「都更孤島」，新車站旁的大片基地2024年9月核定都更，周邊早已拆除整地，只有一棟門口有「淋病」、「尿道炎」字樣的老舊廢棄醫院孤立在中央，被鐵絲網封住大門，與去年底完工的新車站形成強烈對比。

25分鐘前

地主全是百億級大亨　雙北3歇業老醫院僅它荒廢中

雙北精華地段有3處歇業多年的老醫院，地主都是百億等級的地產大亨。現況方面，民權東路「福全醫院」仍閒置中；基隆路二段「仁康醫院」連同周邊土地整合都更，預計最快後年推案；重新路二段「祐民醫院」整棟由NET租下，估月租金120~140萬元。

30分鐘前

中和「德穗安居」動土！　蕭美琴：是新夢想的開始

國家住都中心17日在新北市中和區舉行「德穗安居」社宅動土典禮，此案為中央推動公地活化的複合開發旗艦指標，總工程經費約30.2億元，由中央全額投資興建，預計於2029年竣工。副總統蕭美琴親臨現場，展現中央落實居住正義的決心。

13小時前

王爺壟「最多再跌3~5%」　在地房仲籲：把握時間進場

房市寒冬持續了1年多，過去飆漲的新竹房價也出現修正。在地房仲觀察，指名度頗高的王爺壟重劃區，房價行情對比去年高點修正約10~12%，但預計最多只會再修正3~5%，目前已幾乎是底部了，建議自用買方進場，中長期仍相當看好。

15小時前

台積電傳設廠南科特定區　2000名老農翻身變田僑仔

台積電傳出預計在台灣再投資3座2奈米廠，地點可望落腳南科特定區，台南市府積極推動「南科特定區 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」，涉及超過2000名所有權人，直接把老農翻身變田僑仔。專家表示，徵收前農地每坪不到10萬元，未來地價起碼35萬元起跳。

15小時前

民生社區都更卡關多年！北市提放寬限制　都委會要求再修

台北市民生社區因受多項管制限制，舊公寓推動都更多年受阻。市府近日調整相關建築管理規範，並送交都市計畫委員會審議。多數委員肯定方向，但認為容積率與街廓變化等細節仍須再研究，因此要求都發局修改後重新提案。

16小時前

夫妻年收270萬　想買新北3房「月還款9萬」猶豫：怕活成月光族

買房是很多人的人生目標，不過簽約以後就要展開漫長還款之路，甚至有些人每個月一半薪水都拿去繳房貸，一名網友表示，夫妻倆年收270萬元，準備了1000萬元要來買房，看中新北市一間總價3000萬的正三房，不過一想到房貸每月要繳9萬，就忍不住擔心還款壓力大，「會不會活成月光族？」

16小時前

高雄買房自住「環境舒適or離公司近」！　過來人2原因秒選後者

買房是一筆龐大的開銷，動輒幾百、甚至上千萬的買賣，除了要考量到價格和格局，也有許多人很在乎周遭環境和生活機能，一名網友想買一間高雄房自住，有兩個喜歡的物件，陷入苦思，要選舒適的三房，還是離上班地點近，但是交通便利卻較低的房子。對此，信義房屋專家表示，如果是上班族，通勤要優先考量。

16小時前

12歲兒買淡水1600萬房！　富爸爸拿「1證明」贈與稅全免

一位富爸爸幫助12歲兒子在淡水購買1600萬的房屋，富爸爸提出一個證明，讓國稅局無法課徵贈與稅，引起許多網友討論。

16小時前

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

住1.2坪房間！夫妻退掉公寓　..

台積電傳設廠南科特定區　200..

台灣矽谷＋新手爸媽雙引擎　新竹..

12歲兒買淡水1600萬房！　..

1樓建物產權含騎樓！屋主不能私..

看中16坪預售屋！爸媽提1條件..

「月亮歌后」李珮菁欠錢　內湖公..

預售屋反轉！專家曝「空頭號角響..

37萬肖想翻轉2.2億土地！　..

王爺壟「最多再跌3~5%」　在..

ETtoday房產雲

最新新聞more

都是30年↑老房「民生社區還搶..

專治淋病、尿道炎醫院成「都更孤..

地主全是百億級大亨　雙北3歇業..

中和第4處社宅「德穗安居」動土

王爺壟「最多再跌3~5%」　在..

台積電傳設廠南科特定區　200..

民生社區都更卡關多年！北市提修..

夫妻年收270萬　想買新北3房..

買房自住「環境舒適or離公司近..

12歲兒買淡水1600萬房！　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366