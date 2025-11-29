都是30年↑老房　他問「民生社區還搶手嗎？」網曝優勢：住過離不開

▲民生社區綠蔭覆蓋率多，且生活機能完善。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

民生社區綠覆率高、環境怡人，一直是購屋族群心中的理想住所。就有網友指出，現在民生社區都是老公寓、舊華廈，根本找不到屋齡30年以下的房子，好奇「民生社區至今仍是台北人宜居的首選嗎？」對此，信義房屋專家點頭，交通方便而且環境舒適，很多人住進去就不想搬出來了。

有網友在PTT發文，民生社區一向給人文青、有生活感的印象，吸引不少台北人青睞，加上這幾年在推都，為老社區注入一股新活水，不過他發現，民生社區幾乎都是老公寓或舊華廈，要找到30年內的物件少之又少，「民生社區還是台北人宜居的首選嗎？現在這時間點會進場的，是在買轉型潛力？還是買一份情懷？」

貼文曝光，多數網友仍喜歡民生社區，「雖然看起來房子都舊舊的，但其實會發現住戶素質高相對單純，而且環境很好，晚上不會有太多吵雜聲」、「上次經過民生社區就很喜歡這裡的環境，但可惜釋出的房屋不多，看得出來習慣這區域就無法搬離開這環境」。也有人指出，「不想住老公寓可看健安平安新城，20年內，格局漂亮」。

不過也有網友點出缺點，「沒捷運又缺停車位大悲劇」、「現在連三峽和林口都有捷運了，你說呢」、「民生社區老化太嚴重」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民生社區的買氣一直都很不錯，環境很舒服 不會擁擠，即便屋齡偏高，依然很搶手，畢竟是在台北市的精華地段，「住進去就不想搬走」；至於交通問題，他認為在地居民普遍不會想蓋捷運，「騎個摩托車就能到信義區，而且公車也很發達」。