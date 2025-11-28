台積電傳設廠南科特定區　2000名老農翻身變田僑仔

▲台南市府呼籲南科特定區區段徵收地主，申請抵價地與補償費匯款。（圖／台南市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電傳出預計在台灣再投資3座2奈米廠，地點可望落腳南科特定區，台南市府積極推動「南科特定區 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」，涉及超過2000名所有權人，直接把老農翻身變田僑仔。專家表示，徵收前農地每坪不到10萬元，未來地價起碼35萬元起跳。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前台積電供應鏈廠商傳出，台積電有意投資3座2奈米廠，地點屬意台南市政府正推動的「南科特定區開發區區塊區段徵收計畫」，以用地區塊來看，A區上看40公頃是適合晶圓廠建地。

台南市的「南科特定區 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」，開發區涵蓋安定、善化、新市3區，總面積達375公頃，緊鄰南科與樹谷產業園區。台南市地政局指出，區段徵收計畫已正式公告，公告期間自17日起至12月16日止，由於此次徵收涉及超過2000名所有權人，地主可申請領取重劃後抵價地，或徵收補償費匯款，2026年上半年展開工程施做。

▲隨著台積電釋出 2 奈米設廠需求，市場對南科特定區的土地關注再度升溫。（圖／台南市地政局提供）

隨著台積電釋出2奈米設廠需求，市場對南科特定區的土地關注再度升溫。連在地人也笑稱，徵收後將出現許多「田僑仔」、老農變富翁。

台南市建築公會理事長宋育豪表示，目前區段徵收尚未分配完成，短期內沒有可供參考的明確行情，2~3年前當地農地最高曾被炒到17~18萬元，去年農地行情落在15~16萬元，之後地價需觀察台積電後續實際發展與動工狀況。

台南市代銷公會理事長佘光宗分析，該區徵收前不少老農已普遍抱持「等徵收」的心態，預估未來重劃完成後，地價也要單坪35萬元起跳。

不過以現階段市場氛圍來看，不只購屋族觀望，建商也因銀行對建築貸款審核趨嚴，而暫緩購地、推案，未來地政局釋出抵費地進行土地標售，若仍推出大面積土地，也只有大型上市櫃建商較有能力競標，中小型建商在資金與規模上都相對難插旗。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相