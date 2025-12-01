ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼ ykk日本黑部員工宿舍,被動式小鎮,低碳,節能 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於日本富山縣黑部市，YKK集團耗資181億日圓、完成到第5期的「被動式小鎮PASSIVETOWN」，被譽爲日本最強被動式低碳小鎮。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／富山縣報導

在節能減碳、淨零排碳的共識之下，「被動式住宅」概念成為出口，位於日本富山縣黑部市，同時也是YKK集團發源地，該集團耗資181億日圓、完成到第5期的「被動式小鎮PASSIVETOWN」，被稱為日本最強「被動式低碳小鎮」。

共計約1.1萬坪的土地上，現已完成到第5期，共建構180戶、4期住宅、1座幼兒園的「被動式城鎮PASSIVETOWN」，耗資181億日圓（約新台幣36.6億元），換算成每戶造價約1億日圓（約新台幣2021萬元），是YKK集團開放給員工申請的員工福利。

而被動式住宅是什麼？根據其定義這是一種超低能耗建築，核心是利用高隔熱材料、高效能門窗、氣密性結構和回收系統，不依賴大量耗能設備，透過建築朝向、窗戶設計、自然採光與風道配置，讓住宅在四季中都保持舒適、節能與健康，且依照基地條件，最大幅降低建築物的能源消耗。

以YKK集團「被動式城鎮PASSIVETOWN」來說，最直觀的就是家庭用電，包含照明、家電約減少25%，熱水用電減少約40%，冷暖相關用電約減少80%。

▲▼ ykk日本黑部員工宿舍,被動式小鎮,低碳,節能 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲低能耗建築核心是利用透過建築朝向、窗戶設計、自然採光與風道配置，讓住宅在四季中都保持舒適、節能與健康。（圖／記者陳筱惠攝）

今年竣工的第5期，是「木造中高層集合住宅」架構，除採用預鑄工法，在原料上更採取在地木材，大幅降低建材生產過程的碳排放。引入太陽能與儲能系統，能將夏日剩餘能源轉為氫儲存，冬季時再供應住宅使用，成為日本住宅首度實現能源「季節移轉」的案例。

YKK集團員工佐佐木透露：「小鎮中約95%住戶都是員工居住，且可用市價3成租金入住。」市調顯示該地2房規格租金落在10~15萬日圓（約台幣3萬元），換算下來每月租金不用台幣1萬元。實際走進室內約26坪的2房空間，擁有大型陽台，衛浴、廚具一應俱全，隨著全室木地板以及開闊的客、餐廳，小家庭入住空間綽綽有餘。

▲▼ ykk日本黑部員工宿舍,被動式小鎮,低碳,節能 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ YKK集團富山縣黑部市員工宿舍，擁有大型陽台，且員工可以市價3成入住 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼ ykk日本黑部員工宿舍,被動式小鎮,低碳,節能 。（圖／記者陳筱惠攝）

生產力建設總經理、台灣建築中心顧問張芳民認為，未來的建築不是只防風擋雨，而是要跟健康、幸福、永續、低碳連結在一起，「尤其現在全世界推動WELL標準，也就是健康建築指標。包含心理健康、生理舒適、空氣品質、自然採光、隱私、安全感等，這些都跟門窗、光線、風、建築開口設計有密切關係，但要如何實踐是相當難的難題。」

▲▼ ykk日本黑部員工宿舍,被動式小鎮,低碳,節能 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲被動式小鎮可將夏日剩餘能源轉為氫儲存，冬季時再供應住宅使用，成為日本住宅首度實現能源「季節移轉」的案例。（圖／記者陳筱惠攝）

龍寶建設董事長、FIABCI世界不動產聯合會世界總會會長張麗莉則說：「這樣的理念是建築業追求低碳的典範，但實際上，要通用、廣泛的運用還是有其難度。」

張麗莉表示：「以造價與實際投報率來評估，被動式建築雖然可以實現0耗能，但建置成本所費不貲，但我們可以借鏡並從『低耗能住宅』開始，尤其2050年的淨零排碳目標在眼前，缺工議題未解下，用技術（如預鑄工程）與產品（節能建材），循序漸進市場接受度比較高。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

月付不到萬元住億級員工宿舍　日本最強「被動式小鎮」曝光

