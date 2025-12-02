台中港新案殺很大！同區價差4成　特定個案「重回2字頭」

▲面積僅約100多公頃的台中港新市鎮中心，新案價差擴大到4成。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

面積僅約100多公頃的台中港新市鎮中心，新案價差鮮明，該區年中展開「以價取量」的競爭，根據實價登錄預售屋交易資料，過去品牌大案均價突破每坪40萬元，但受景氣反轉，如今部分個案均價回落至每坪23.2~27.7萬元，打了7折，不過是否奏效，專家認為見仁見智。

《地產詹哥老實說》EP285／全網罵爆卻搶買？ 揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相

觀察台中港市鎮中心新興重劃區，過去大案齊發，包含「聯悦馨」、「遠雄星呈」等指標建案均價突破每坪40萬元，「聯虹鉑玥」也在35萬元以上；但同區的「佳泰琢閱」、「協勝港心」、「益翔有藝仕」等案，均價僅落在每坪23.2~27.7萬元，與高價建案相比，差價最高4成。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出：「這些低價案雖然屬於不同建設公司，但實際上都與寶佳集團有關。」也因早年購地成本低，能夠彈性調整價格，並長期採用「平價順銷」策略，特別在中南部蛋白區更容易以低價吸引買方、提升市占率。

對此，《住宅週報》社長陸敬民則認為：「寶佳長期賣地板價，從來不是犧牲利潤，而是成本結構的先天優勢，包含採取現金快速圈地、統購壓低建材成本、自有營造讓工期穩定。即使賣得比同業便宜，毛利空間依然充足。」

陸敬民表示：「2025年的這波寶佳現象，反映的不是市場崩盤，而是試探市場底部。過去房價爆衝，如今成交停滯，仍是屬於結構性限制。」

▲面對低價競爭，消費者對區域房價認知也愈來愈模糊。尤其知名品牌建商重視口碑，擔心降價影響已購客權益，因此價格調整相對保守。（圖／記者陳筱惠攝）

