台積電效應退燒　10大行政區預售交易量暴跌9成

預售房市冷，統計去年1~10月全台預售僅成交約3萬筆，年減幅達73%。進一步觀察量縮最嚴重的10大行政區，年減幅高達9成以上，其中不乏過去受惠台積電議題的區域。

永慶房產集團統計2025年1~10月全台各行政區預售屋的交易量，僅成交3萬180件，相較2024年同期量縮幅度達73.0%，交易量衰退幅度明顯。其中，全台預售交易年減幅前10名的行政區，減幅都超過9成，極為量縮。

交易量跌最多的是嘉義朴子，1~10月預售交易量僅41件，相較去年的891件，年減95.4%。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「朴子受惠於台積電進駐嘉義科學園區的外溢效應，當地預售屋價格已提前反映未來就業與人口移入的上漲預期。」

陳金萍表示：「建商也看準商機，短時間內在朴子不斷推出建案，使供給量快速暴增，而2025年因持續受政策影響，加上房價基期已高、市場又供過於求，因此當地交易量較去年量縮明顯。」

▲2025全台1~10月預售交易量年減幅前10大的行政區。（圖／永慶提供）

至於同樣受惠於台積電設廠利多的寶山鄉，預售交易量縮92.3%。陳金萍說明：「寶山鄉為新竹房市蛋白區，隨著市區發展飽和及台積電設廠效應下，預售屋房價直線飆升，而因房價已到相對高檔，加上受政策衝擊，2025年預售交易量急度量縮。」

高雄市共4行政區預售屋年減幅破9成，居全台最多的縣市。陳金萍說明：「近年高雄市因產業題材及建設到位，加上房市熱絡，預售屋市場也跟著價量齊揚，但從去年下半年開始受政策衝擊後，高雄開始呈現量縮價跌格局，預售買氣不振，交易量萎縮。」

陳金萍直言：「先前房市熱絡的北高雄區域，像是仁武區因生活機能成熟、通勤便利，承接外溢自住需求，但該區在去年也出現嚴重量縮，2024年交易量破千件，2025年僅剩不到百件，買方購屋心態保守。」

基隆暖暖區也上榜，量縮94.6%，去年1~10月僅成交27筆。《591新建案》新聞公關課主任畢務潔表示，暖暖區交易量大幅萎縮，主要與供給量有關，2024年該區出現超級大案「美麗上城」，在附帶裝潢下繳出亮麗銷售成績，但隨該案銷售進入尾聲，暖暖去年又無新案進場之下，交易量也大幅下滑。

