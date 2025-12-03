ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

為清償票款　人氣蔬食餐廳1210萬淪法拍

記者張雅雲／高雄報導

位於新崛江商圈的韓式蔬食堂，相當受在地人歡迎。近期債務人因「清償票款」強制執行，1樓公寓店面遭法拍，坪數42.46坪，單價37.9萬元，9日將一拍，底價1210萬元。專家表示，商圈外圍人潮流失，店面價值與住家差不多。

▲▼ 新堀江 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄有家韓式蔬食堂2021年開幕，近期1樓公寓店面遭法拍，9日一拍底價1210萬元。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於新堀江商圈公寓1樓店面，是高雄少見的韓式蔬食料理，曾有不少部落客推薦，近日該店因「清償票款」被強制執行進入法拍市場，地坪10坪、建坪42.46坪，一拍底價1210萬元，換算單價37.9萬元。拍定後點交。該店目前仍正常營業中。

據法院筆錄記載，查封時債務人在場，稱標的由其經營韓式料理店，依鑑價報告記載，拍賣建物位於特定商業區，附近運輸條件佳，拍定後點交。

透明房訊副總經理陳慧瑜表示，近年新堀江商圈人潮逐漸流失，該現象並非單純的商圈沒落，而是由金融市場動盪、商圈經營困難、消費力下降及消費習慣變化等問題疊加而成。

而該店位於新堀江商圈邊緣，在整體商圈沒落後，已沒有足夠的消費力來支持區域店家經營，因此該物件雖為店面，但整體價值起拍價格，與一般非店面的公寓1樓價值上並無巨大差異。

▲▼ 新堀江 。（圖／記者張雅雲攝）

▲新堀江商圈公寓1樓雖為店面，但起拍價格與一般非店面的公寓1樓，價值上並無巨大差異。（圖／記者張雅雲攝）

中信房屋亞洲新灣區加盟店店長吳嘉隆指出，新堀江巷弄多為老公寓，1樓成交價落在750~1000萬元，若要突破千萬元，通常需大規模整新，市場才願意接受，近年成交量也極小，僅2筆交易量。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄韓式蔬食堂法拍。（ETtoday製表）

吳嘉隆說：「主因是公寓3樓以下釋出量極少，1樓更是難得，加上無公設、無管理費、總價相對親民，使屋主更傾向惜售，形成雖然價格不高、但供給更低的現象。」且屋齡高若未整理，要在法拍中衝到高價「相對不容易」，目前公寓1樓並非投資客主力，除非法拍價格足夠低才能吸引自住客進場。

在租金方面，陳慧瑜預估，巷內公寓1樓店面月租金約落在3~4萬元，具穩定承租需求，換算投報率約3~4%。若以此為評估條件來看，一拍有很大概率會流拍，二拍以後較有機會拍出。

關鍵字：高雄法拍韓式蔬食新堀江店面

