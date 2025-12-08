台積電效應發威　鳳凰城建案總銷20億「台灣人包一半」

▲台灣積體電路製造公司（TSMC）赴美國亞利桑那州設廠，直接帶動當地房產銷量。（圖／記者李毓康攝）

記者陳筱惠／綜合報導

在全球晶片產業版圖重塑的浪潮中，台灣積體電路製造公司（TSMC）赴美國亞利桑那州設廠的決策，不僅牽動著半導體供應鏈的神經，更意外在北美房地產市場投下了一枚震撼彈。周邊總銷20億元的預售屋，短短半年就完銷，且據了解有10億元、過半數是台灣人出手。

緊鄰台積電美國亞利桑那廠區、總銷售金額高達20億元新台幣的指標性住宅開發案，在短短半年內，88戶全數銷售一空，平均總價70萬美元（約台幣2200萬元），比整個鳳凰城平均房價中位數60萬元（約台幣1880萬元）更高，但其銷售速度之快，顯示「護國神山」的強大跨國經濟拉力。

▲「台積鳳凰城」總銷20億元，其中來自台灣個人或機構投資的金額，佔比50%。（圖／記者陳筱惠攝）

FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷透露：「以『台積鳳凰城』這個20億元總銷的建案中，來自台灣個人或機構投資的金額，佔比50%，高達10億元新台幣。換言之，台灣買盤以一己之力，買下了該建案的半數資產。」

曾意婷透露，跟隨自家龍頭企業台灣買家最多為高階工程師、專業型投資人或是高資產族，透過購買鄰近廠區的房產，鎖定未來自住與員工租賃需求，根據市調，該區一間房租金約落在10萬元台幣，投報率換算起來約4.5％，也吸引期望獲得穩定的租金收益的投資盤。

▲台積電也準備攜手美國第三大開發商Pulte，在現有廠區南邊，預計投標取得6400英畝（約783萬4688坪）土地。（圖／記者陳筱惠攝）

曾去過美國支援的台積電員工透露，初期剛設美國廠時，當地房價更低、薪資部分其實只比台灣多一點，但物價高，工作節奏比台廠輕鬆，且當地也可以見到台灣餐飲業者進駐，包含手搖飲、鼎泰豐等。

據外媒指出，台積電也準備攜手美國第三大開發商Pulte，在現有廠區南邊，預計投標取得6400英畝（約783萬4688坪）土地，地目包含住宅、商業與創新園區等多元用途，該土地標售底價為台幣62億元，預計2026年1月7日開標，全美前5大開發商也都搶進獵地，也為美國沙漠「鍍金」。

