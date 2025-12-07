ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

南高雄拚「南IC」亞灣升級半導體研發城　房價3年漲14%

▲▼高雄,亞灣2.0,豪宅,房價,信義房屋,IC設計 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄市長陳其邁表示，南高亞灣將升級為半導體研發中心，讓高雄成為智慧城市與高科技創新應用的示範場域。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電明確南下布局後，高雄產業版圖正迎來關鍵加速期。針對外界喊出「北台積、南IC」的口號，高雄市長陳其邁表示，南高亞灣將升級為半導體研發中心，讓高雄成為智慧城市與高科技創新應用的示範場域，根據實登統計，亞灣生活圈3年來房價已有14%漲幅。

陳其邁表示，南高雄在IC設計、AI應用、智慧城市等領域具備得天獨厚的土地優勢與生活機能，相關建設如「高雄燈塔計畫」、亞灣2.0正陸續推進，未來將以更優惠的進駐條件，打造半導體研發與AI企業聚落。

高市府規劃中，亞灣將升級為AI與半導體研發中心，整合鴻海研發基地、智慧交通平台、新創與系統整合商，成為全台最完整的智慧城市示範場域。

陳其邁指出，IC設計產業需要強大的研發生態系支撐，高雄將不再走重資本、重土地的傳統工業路，而是主攻IC設計、AI應用服務、智慧城市管理等高附加價值產業，打造最適宜研發人才落腳的創新環境。

▲▼ 日航酒店,晶英,高雄,亞灣,85大樓 。（圖／記者張雅雲攝）

▲亞灣4000萬元以上高總價產品，買氣呈窒息量，5年內大樓、總價2000萬元內，因價格相對便宜，買氣明顯較旺。（圖／記者張雅雲攝）

而亞灣已在眾多產業前景下，房價出現漲幅。根據《高雄實價網》統計，亞灣生活圈屋齡5年內大樓，2023年均價42.12萬元，今年均價達47.95萬元，3年來已有14%漲幅。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，相較北高雄房價受惠台積電的推波助瀾，南高雄房價明顯漲幅趨緩，區域房價最高去年達65萬元，未來在科技題材進駐後，「產業升級可望改寫區域房價天花板」。

區域5年內新推案以豪宅為主，受限貸環境影響，4000萬元以上高總價產品，買氣呈窒息量，5年內大樓、總價2000萬元內，因價格相對便宜，買氣明顯較旺，劉沛緹說：「未來若鴻海等產業陸續進駐，又有高雄港灣稀有景觀，新案將比照北高豪宅聚落行情，站上7字頭不難。」

關鍵字：高雄房市台積電亞灣半導體智慧城市IC設計

