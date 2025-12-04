永續城市節慶啟動！遠雄好生活節工地廢料化為再生光盒　打造高雄冬季亮點

▲遠雄房地產舉辦「LIVING BETTER 遠雄好生活節」，以「生活可以更好」為主軸，融合音樂、藝術、美食與永續行動，打造為期三天的城市節慶。

圖、文／遠雄房地產提供

遠雄深耕高雄核心生活圈30年，持續以更貼近城市與生活的角度打造居住願景，並推出「遠雄自然系列」產品，包括備受矚目的「遠雄沐蘊」與「遠雄峰蘊」。秉持「永續 × 共享」理念，遠雄房地產將於12月13日至12月15日，在遠雄沐蘊接待中心旁舉辦「LIVING BETTER 遠雄好生活節」，並同步遠雄建設「好室智造所」永續巡迴策展，邀請市民以最生活化的方式走入再生創作與共享美好的城市現場。

本次活動以「生活可以更好」為主軸，融合音樂、藝術、美食與永續行動，打造為期三天的城市節慶。其中特別規劃的「好室智造所」再生工作坊，將建築工地廢棄物轉化為「光盒再生 DIY」作品，讓民眾透過親手創作感受資源循環的價值，將永續理念化為真正能陪伴生活的溫度物件。

活動期間亦推出周末限定的「聖誕好事集」，以節慶佈置結合風格美食與音樂表演，營造專屬冬季的城市節氣氛圍。現場同步展出「工地再生 × 圍籬行動策展」，以創意方式呈現遠雄建設如何實踐「讓廢棄的減法，成為守護地球的加法」，以循環思維賦予工地廢料新生命，打造更友善的城市循環。

遠雄建設表示，希望透過此次活動，讓永續不僅停留在概念，而能真正走進日常，陪伴市民在高雄核心生活圈中，看見城市、居住與生活可以更美好的未來。

活動資訊：

時間｜12/13（六）－12/15（一）10:00–18:00

地點｜遠雄沐蘊接待中心旁（高雄市三民區美術館路、美術東八街口）

免費再生光盒DIY報名｜https://farglory.surveycake.com/s/YbqoK

