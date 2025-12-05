上裕營造4.1億拿北安商業區首標地　估推案價看4字頭

▲台南市第2次市地重劃區土地標售5日開標，共有14標14筆土地，總得標金額為6億9583萬1958元。（圖／台南市地政局提供）
記者張雅雲／高雄報導
台南市第2次市地重劃區土地標售5日開標，共有14標14筆土地，總底價約15.9億元，共10標封參與投標，最後標出7標共7筆土地，脫標率50%，總得標金額為6億9583萬1958元。上曜集團成最大贏家，以信立化學、上裕營造名義標下麻豆及北安商業區2地。
台南市地政局進行今年「第2次區段徵收剩餘可建築土地標售案」開標，台南市地政局指出，共有14標土地，包括麻豆工業區5標工業用地，北安商業區3標商業用地；新營客運轉運中心則釋出6標產業專用地，總底價為15億9474萬5525元。5日開標結果出爐，總投標數共10封，有2封為不合格標，共標出7標，脫標率50%，總得標金額為6億9583萬1958元。
而開標前最受矚目的北安商業區草湖寮542坪土地，底價3億8217.5萬元、換算單價70萬元，為本次標售單總價最高，最終僅1封標單，由上裕營造以4億1068萬元得標，溢價7.4%，換算單價75.67萬元。
此次標售上曜集團成最大贏家，分別以信立化學、上裕營造名義標下麻豆及北安商業區2地，上曜集團透露，上裕營造對後續用途仍在規劃階段，詳細內容未定，而信立化學將規劃新廠自用。
|標號
|封標數
|行政區
|地段
|地號
|使用分區
|建蔽率/容積率
|面積(坪)
|標售單價(元/坪)
|得標單價(元/坪)
|得標總價(元)
|溢價率
|得標人
|備註
|1
|1
|麻豆區
|麻工段
|28
|工(乙)二
|70%/270%
|2,356.98
|100,496
|-
|-
|-
|-
|不合格標
|2
|3
|麻豆區
|麻工段
|34
|工(乙)二
|70%/270%
|1,843.66
|105,785
|111,035
|204,710,463
|5.0%
|信立化學
|3
|0
|麻豆區
|麻工段
|58
|工(乙)二
|70%/270%
|355.38
|100,496
|-
|-
|-
|-
|流標
|4
|0
|麻豆區
|麻工段
|222
|工(乙)二
|70%/270%
|1,189.69
|92,893
|-
|-
|-
|-
|流標
|5
|0
|麻豆區
|麻工段
|330
|工(乙)二
|70%/270%
|495.94
|100,496
|-
|-
|-
|-
|流標
|6
|1
|安南區
|草湖寮段
|104
|商業區
|60%/320%
|542.76
|704,132
|756,655
|410,682,294
|7.5%
|上裕營造
|7
|0
|安南區
|草湖寮段
|137
|商業區
|60%/320%
|383.65
|641,322
|-
|-
|-
|-
|流標
|8
|0
|安南區
|草湖寮段
|145
|商業區
|60%/320%
|291.07
|532,231
|-
|-
|-
|-
|流標
|9
|1
|新營區
|新茅苓段
|32
|產專區
|60%/200%
|53.86
|120,000
|120,033
|6,465,359
|0.0%
|自然人
|10
|1
|新營區
|新茅苓段
|38-1
|產專區
|60%/200%
|57.56
|120,000
|120,033
|6,909,430
|0.0%
|自然人
|11
|0
|新營區
|新茅苓段
|82-1
|產專區
|60%/200%
|794.55
|129,917
|-
|-
|-
|-
|流標
|12
|1
|新營區
|新茅苓段
|86
|產專區
|60%/200%
|70.78
|123,636
|123,669
|8,753,566
|0.0%
|自然人
|13
|1
|新營區
|新茅苓段
|141
|產專區
|60%/200%
|330.24
|128,595
|128,628
|42,478,047
|0.0%
|自然人
|14
|1
|新營區
|新茅苓段
|150
|產專區
|60%/200%
|125.67
|125,950
|125,983
|15,832,800
|0.0%
|自然人
▲台南市第2次市地重劃區土地標售5日開標結果。資料來源：台南市地政局、富住通商用不動產。（ETtoday製表）
台南市代銷公會副理事長劉建興表示，北安商業區是台南地政局首次標售，上裕營造的得標價堪稱定錨價，因商業地、容積率達320%，也算符合區域行情，未來推案開價預估也要站上4字頭。
富住通商用不動產研展部經理許值瑋分析，這次麻豆工業區多以自用為主，草湖寮段重劃區也只有單獨1標，其它建商多選擇按兵不動；至於新營5標則各僅收到1封標單，研判同樣以自用為主，並非大舉獵地行情。
許值瑋分析，現階段建商普遍回頭檢視手中庫存與資金成本，面對利率走向與房市政策仍有不確定性，對於市地重劃區、產專區等中長線開發標的採取「審慎出手」策略。
