上裕營造4.1億拿北安商業區首標地　估推案價看4字頭

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲台南市第2次市地重劃區土地標售5日開標，共有14標14筆土地，總得標金額為6億9583萬1958元。（圖／台南市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南市第2次市地重劃區土地標售5日開標，共有14標14筆土地，總底價約15.9億元，共10標封參與投標，最後標出7標共7筆土地，脫標率50%，總得標金額為6億9583萬1958元。上曜集團成最大贏家，以信立化學、上裕營造名義標下麻豆及北安商業區2地。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？　專家揭2026房市真實劇本

台南市地政局進行今年「第2次區段徵收剩餘可建築土地標售案」開標，台南市地政局指出，共有14標土地，包括麻豆工業區5標工業用地，北安商業區3標商業用地；新營客運轉運中心則釋出6標產業專用地，總底價為15億9474萬5525元。5日開標結果出爐，總投標數共10封，有2封為不合格標，共標出7標，脫標率50%，總得標金額為6億9583萬1958元。

而開標前最受矚目的北安商業區草湖寮542坪土地，底價3億8217.5萬元、換算單價70萬元，為本次標售單總價最高，最終僅1封標單，由上裕營造以4億1068萬元得標，溢價7.4%，換算單價75.67萬元。

此次標售上曜集團成最大贏家，分別以信立化學、上裕營造名義標下麻豆及北安商業區2地，上曜集團透露，上裕營造對後續用途仍在規劃階段，詳細內容未定，而信立化學將規劃新廠自用。

標號 封標數 行政區 地段 地號 使用分區 建蔽率/容積率 面積(坪) 標售單價(元/坪) 得標單價(元/坪) 得標總價(元) 溢價率 得標人 備註
1 1 麻豆區 麻工段 28 工(乙)二 70%/270% 2,356.98 100,496 - - - - 不合格標
2 3 麻豆區 麻工段 34 工(乙)二 70%/270% 1,843.66 105,785 111,035 204,710,463 5.0% 信立化學  
3 0 麻豆區 麻工段 58 工(乙)二 70%/270% 355.38 100,496 - - - - 流標
4 0 麻豆區 麻工段 222 工(乙)二 70%/270% 1,189.69 92,893 - - - - 流標
5 0 麻豆區 麻工段 330 工(乙)二 70%/270% 495.94 100,496 - - - - 流標
6 1 安南區 草湖寮段 104 商業區 60%/320% 542.76 704,132 756,655 410,682,294 7.5% 上裕營造  
7 0 安南區 草湖寮段 137 商業區 60%/320% 383.65 641,322 - - - - 流標
8 0 安南區 草湖寮段 145 商業區 60%/320% 291.07 532,231 - - - - 流標
9 1 新營區 新茅苓段 32 產專區 60%/200% 53.86 120,000 120,033 6,465,359 0.0% 自然人  
10 1 新營區 新茅苓段 38-1 產專區 60%/200% 57.56 120,000 120,033 6,909,430 0.0% 自然人  
11 0 新營區 新茅苓段 82-1 產專區 60%/200% 794.55 129,917 - - - - 流標
12 1 新營區 新茅苓段 86 產專區 60%/200% 70.78 123,636 123,669 8,753,566 0.0% 自然人  
13 1 新營區 新茅苓段 141 產專區 60%/200% 330.24 128,595 128,628 42,478,047 0.0% 自然人  
14 1 新營區 新茅苓段 150 產專區 60%/200% 125.67 125,950 125,983 15,832,800 0.0% 自然人  

▲台南市第2次市地重劃區土地標售5日開標結果。資料來源：台南市地政局、富住通商用不動產。（ETtoday製表）

台南市代銷公會副理事長劉建興表示，北安商業區是台南地政局首次標售，上裕營造的得標價堪稱定錨價，因商業地、容積率達320%，也算符合區域行情，未來推案開價預估也要站上4字頭。

富住通商用不動產研展部經理許值瑋分析，這次麻豆工業區多以自用為主，草湖寮段重劃區也只有單獨1標，其它建商多選擇按兵不動；至於新營5標則各僅收到1封標單，研判同樣以自用為主，並非大舉獵地行情。

許值瑋分析，現階段建商普遍回頭檢視手中庫存與資金成本，面對利率走向與房市政策仍有不確定性，對於市地重劃區、產專區等中長線開發標的採取「審慎出手」策略。

關鍵字：台南土地市地重劃土地標售上曜集團北安商業區

