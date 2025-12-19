北市公廁評比結果出爐！　士林官邸摘金質獎



▲整潔乾爽的洲美公園無障礙公廁。（圖／翻攝自台北市政府工務局）



記者陳香菱／綜合報導

台北市政府公園處近年來致力於提升公園公廁品質，成果再度獲得肯定！在114年度台北市績優公廁評比中，公園處包攬所有公園組獎項，士林官邸公廁勇奪金質獎，美崙公園及洲美公園公廁則摘下銀質獎，展現多年來深耕公共設施管理與環境品質的努力。

公園處指出，士林官邸公廁以景觀融合設計及智慧化管理脫穎而出，成為提升公廁品質的示範點；美崙公園公廁則全面升級照明、加強通風、防滑地坪，並採用易清潔材質，讓空間更加明亮舒適；洲美公園公廁則以簡潔環保設計融入園區環境，兼顧生態與景觀，提供良好的視覺及使用體驗。三座公廁在環境整潔、動線友善、節能設計及管理維護等方面，均獲得評審高度評價。



▲美崙公園洗手台明亮無水漬。（圖／翻攝自台北市政府工務局）



[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明所主任陳彥材透露，台北市績優公廁評比標準嚴格，第一階段需遴選出至少6個月達特優級的公廁，才能進入下一階段評選。今年僅公園處的公廁通過資格審核，最終由士林官邸、美崙公園及洲美公園公廁奪下所有獎項。他特別感謝清潔員的默默付出，讓市民能享受乾淨、無臭的優質公廁環境。

獲獎清潔員張水池表示，感謝公園處提供工作機會，也很高興自己的努力獲得肯定，未來將繼續努力，讓公園公廁保持高品質。

公園處表示，獲獎不僅是肯定，更是激勵，未來將推動更多公廁改善計畫，包括提升照明、擴大無障礙設施、導入節能設備及智慧管理，讓台北市公園公廁邁向更高品質，成為城市服務品質的重要象徵。