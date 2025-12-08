砸6000「請水電弄壞馬桶」　排泄物流滿屋！老房東卻感動哭了

▲他們故意請師傅弄壞馬桶，藉機趕走租霸。（圖／孔祥合授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

面對惡意欠租的「租霸」，傳統的法律途徑往往曠日費時，讓房東身心俱疲。近日，房產達人孔祥合分享實戰案例，他沒有選擇漫長的法律戰，而是採取了極端卻有效的「以損治損」策略，成功幫助一位老房東迅速止損。

孔祥合提到，故事的主角王媽媽，僅靠著一間繼承的小套房收租維生，卻被租客陳先生惡意拖欠房租長達一年。對方不僅拒接電話、不開門，還不斷情緒勒索，讓王媽媽長期處於精神煎熬之中。

她一度尋求法律途徑，律師卻告知從遞狀到判決強制執行，順利也要一年半，慢則可能需兩年以上，這段時間的收入損失與折磨是她無法承受的。

孔祥合直言，等待法律流程走完的代價太高；沒想到，一通電話讓他抓住機會，決定採取「法律以外」的方法。當時，租客打來咆哮，抱怨馬桶不通，他們馬上答應處理，不過私下卻請水電師傅「修壞」馬桶，更開出6千元的高報酬，於是師傅將旁邊的水管弄裂，造成整間屋子淹水、混雜排泄物。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

隔天，租客崩潰來電，表示房屋已因積水和排泄物異味而無法居住。孔祥合隨即帶王媽媽到場，面對滿地的污水，他們一臉無辜地表達歉意，稱這是師傅兩光與房屋管線老舊所致，並向租客提出兩條路，一是繼續賴在屎尿堆中生活，二是拿一筆搬遷費（3萬5000元），馬上搬走，尋找乾淨的住處。

在惡劣環境與談判壓力下，租客陳先生最終妥協，以「一手交鑰匙、一手交錢」的方式，迅速清空並搬離；他們也成功解決了長達一年的糾紛。

對於王媽媽「把自己的房子搞成這樣，真的好嗎？」的疑問，孔祥合回應三點，一是止損違反人性，但人生不能被垃圾人拖垮；其次，不爭對錯，只算成本，能用最少的代價達成目的才是關鍵；最後，官司會衍生，一件常變好幾件，面對租霸，能不進法院解決，才是最高明的手段。

．孔祥合授權引用。

