ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

砸6000「請水電弄壞馬桶」　排泄物流滿屋！老房東卻感動哭了

▲他們故意請師傅弄壞馬桶，藉此趕走租霸。（圖／孔祥合授權引用）

▲他們故意請師傅弄壞馬桶，藉機趕走租霸。（圖／孔祥合授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

面對惡意欠租的「租霸」，傳統的法律途徑往往曠日費時，讓房東身心俱疲。近日，房產達人孔祥合分享實戰案例，他沒有選擇漫長的法律戰，而是採取了極端卻有效的「以損治損」策略，成功幫助一位老房東迅速止損。

孔祥合提到，故事的主角王媽媽，僅靠著一間繼承的小套房收租維生，卻被租客陳先生惡意拖欠房租長達一年。對方不僅拒接電話、不開門，還不斷情緒勒索，讓王媽媽長期處於精神煎熬之中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她一度尋求法律途徑，律師卻告知從遞狀到判決強制執行，順利也要一年半，慢則可能需兩年以上，這段時間的收入損失與折磨是她無法承受的。

孔祥合直言，等待法律流程走完的代價太高；沒想到，一通電話讓他抓住機會，決定採取「法律以外」的方法。當時，租客打來咆哮，抱怨馬桶不通，他們馬上答應處理，不過私下卻請水電師傅「修壞」馬桶，更開出6千元的高報酬，於是師傅將旁邊的水管弄裂，造成整間屋子淹水、混雜排泄物。

▲桃園市謝姓男子於2021年10月間往生，其中謝姓兄弟明知父親生前未立遺屬分配遺產，竟趁喪禮期間偷按指紋在偽造遺囑，事後被弟妹察覺。（示意圖／視覺中國CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

隔天，租客崩潰來電，表示房屋已因積水和排泄物異味而無法居住。孔祥合隨即帶王媽媽到場，面對滿地的污水，他們一臉無辜地表達歉意，稱這是師傅兩光與房屋管線老舊所致，並向租客提出兩條路，一是繼續賴在屎尿堆中生活，二是拿一筆搬遷費（3萬5000元），馬上搬走，尋找乾淨的住處。

在惡劣環境與談判壓力下，租客陳先生最終妥協，以「一手交鑰匙、一手交錢」的方式，迅速清空並搬離；他們也成功解決了長達一年的糾紛。

對於王媽媽「把自己的房子搞成這樣，真的好嗎？」的疑問，孔祥合回應三點，一是止損違反人性，但人生不能被垃圾人拖垮；其次，不爭對錯，只算成本，能用最少的代價達成目的才是關鍵；最後，官司會衍生，一件常變好幾件，面對租霸，能不進法院解決，才是最高明的手段。

．孔祥合授權引用。

►京都壽喜燒名店「2中國女違規」裝成台灣人！　店員反應超神
►快查是不是你！　喝手搖飲「爽中發票1000萬」
►目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL氣喊：下次講英文

關鍵字：租霸欠租房東止損房產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

真天龍國沒落？天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰：整區沒落

台北市被網友稱為「天龍國」，而市內的天母區曾因為居民平均收入高、外國人、國際學校、舶來品商家和異國料理店遍布，又獲得「真天龍國」的封號。近期家樂福超市士林忠誠店突然公告，因租約到期將於12月20日結束營業，消息曝光讓一票在地人超崩潰，不滿直呼「這裡連家樂福也要沒有了」。

2小時前

民眾資金壓力爆棚！　Q3房貸利率飆金融海嘯後新高

房市買氣持續降溫！根據統計，第3季新增房貸僅剩3.7萬件，年減幅度達 37%，創下近年罕見跌勢；但同時間房貸利率一路走高，平均2.44%，改寫金融海嘯後新高紀錄，信義房屋專家表示，央行第七波信用管制、銀行自主管理加上先前升息效應，全面推升購屋成本。

4小時前

嘆政策冷暴力！移轉量慘創35年次低　林正雄揭2026年5大趨勢

2025年房市遭遇政策亂流，被形容為「超硬的一年」！中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄指出，自央行祭出第七波信用管制後，房市瞬間面臨「政策冷暴力」，預售屋市場首當其衝，交易量慘跌逾7成，預估全年買賣移轉棟數僅25.6萬棟，創下35年來史上次低紀錄。

4小時前

連鎖女裝起家厝撤出不到半年　新租客電競館秒進駐

嘉義仁愛路商圈位於市中心，鄰近嘉義火車站，交通便利、生活機能完善，知名女裝品牌「50% FIFTY PERCENT」2010年就在此插旗開出第一家門市，堪稱品牌「起家厝」，5月租約到期撤出後，新租客秒進駐。

5小時前

台積電效應發威　鳳凰城建案總銷20億「台灣人包一半」

在全球晶片產業版圖重塑的浪潮中，台灣積體電路製造公司（TSMC）赴美國亞利桑那州設廠的決策，不僅牽動著半導體供應鏈的神經，更意外在北美房地產市場投下了一枚震撼彈。周邊總銷20億元的預售屋，短短半年就完銷，且據了解有10億元、過半數是台灣人出手。

5小時前

冠德95億投資案才到　高雄站前「學儒舊址」開11.6億賣

高雄新車站利多不斷，冠德9月拿下公辦都更案後，台鐵高雄車站商業大樓與商業空間10月第3度招商，出現1家投標，雖得標人尚未公布，但外界預計將為百貨進駐，有望翻轉站前商圈，日前站前2大地標同步求售，最高開出11.6億元。

7小時前

砸6000「請水電弄壞馬桶」　排泄物流滿屋！老房東卻感動哭了

面對惡意欠租的「租霸」，傳統的法律途徑往往曠日費時，讓房東身心俱疲。近日，房產達人孔祥合分享實戰案例，他沒有選擇漫長的法律戰，而是採取了極端卻有效的「以損治損」策略，成功幫助一位老房東迅速止損。

7小時前

大咖地主解套！新竹晶宴舊址「養蚊5年」　同行月砸41萬接手

新竹市公道五路二段上「晶宴會館」歇業養蚊5年多，近來終於有人進駐，為婚宴會館同行。租金價格也曝光，411坪空間每月41萬元，換算單價僅1000元，店面比樓上辦公空間便宜，而該房東地主大有來頭，為新光人壽集團。

8小時前

13期vs.14期對決　買房決策大魔王「看鄰區是誰」

台中房市近年以「南北雙核」快速成形，南屯、南區的13期重劃區期與北屯14期重劃區，因房價與建設題材持續拉鋸，形成「台中房市南北戰」。市場觀察顯示，不只建商拚規劃、比產品，雙重劃區之間的「鄰居說」近期成影響下決定的大魔王，首購與換屋族押定方向。

8小時前

「高大之森2」正對高大校園台積電加持　工程0付款吸科技人卡位

台積電南下落腳高雄，掀起楠梓高大特區置產熱潮，該區更被科技人形容為「最想住的重劃區」。「高大之森2」位於高雄大學首排，正對約25萬坪校園綠海，規劃2~3房景觀宅，並主打「訂簽98萬元起、工程期0付款」方案，一公開就是高雄討論度最高的新案。

10小時前

【8歲兒涉校園霸凌】賴瑞隆：會讓孩子離開學校「提到兒子哽咽哭了」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

50年透天「賣1100萬」要入..

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到..

1房1廳月租7000元！還附贈..

千萬房談價「才差幾十萬就破局」..

大咖地主解套！新竹晶宴舊址「養..

砸6000「請水電弄壞馬桶」　..

生小孩前「有2條件」　公婆一聽..

拔插頭不一定省電！專家點名「7..

黃國昌「億級租屋處」曝　在地房..

1300萬買「整棟套房」or台..

ETtoday房產雲

最新新聞more

天母這間家樂福熄燈　在地人崩潰..

民眾資金壓力爆棚！　Q3房貸利..

嘆政策冷暴力！移轉量慘創35年..

連鎖女裝起家厝撤出不到半年　新..

台積電效應發威　鳳凰城建案總銷..

冠德95億投資案才到　高雄站前..

砸6000「請水電弄壞馬桶」　..

大咖地主解套！新竹晶宴舊址「養..

13期vs.14期對決　買房決..

「高大之森2」正對高大校園台積..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366