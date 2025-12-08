連鎖女裝起家厝撤出不到半年　新租客電競館秒進駐

▲知名女裝品牌「50% FIFTY PERCENT」2010年在嘉義市插旗開出第一家門市，堪稱品牌「起家厝」，撤出後秒有新店家進駐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義仁愛路商圈位於市中心，鄰近嘉義火車站，交通便利、生活機能完善，知名女裝品牌「50% FIFTY PERCENT」2010年就在此插旗開出第一家門市，堪稱品牌「起家厝」，5月租約到期撤出後，新租客秒進駐，目前裝潢中。

「50% FIFTY PERCENT」為台灣自創流行服飾品牌。2010年從嘉義起家，深受年輕族群喜愛。仁愛店位於仁愛路就是該品牌在嘉義市開店的首店，堪稱起家厝，營業起碼15年，今年5月底因租約到期撤出，目前該店在嘉義還有2分店。

根據租賃資料顯示，該店地坪約143坪、建坪約600坪，開出月租金35萬元招租，不到半年就有新租客「大卡司電競輕食館」進駐，目前已在門口貼出店家名稱裝潢中，該筆租賃實登未揭露，在地人透露，月租金約30萬元上下，租期未公開。

台慶不動產嘉義興嘉加盟店店長江智玄分析，儘管仁愛商圈近年因鐵路高架化工程，人潮受到一定程度影響，但該店面屬於稀有的三角窗、大坪數店面，在嘉義市區極為少見，「這類物件供給太少、位置又醒目，雖然租金總價相對高，但對特定商家來說仍有吸引力。」

▲嘉義市熱鬧商圈的多數店面多為地坪10~20坪，像這種可做網咖、主題娛樂的大坪數空間不多。（圖／記者張雅雲攝）

江智玄指出，嘉義市熱鬧商圈的多數店面多為地坪10~20坪，像這種可做網咖、主題娛樂的大坪數空間不多，加上車站周邊機能完整，仍具基本租賃需求，因此以月租金來看，租出速度堪稱快速。

江智玄表示，該區店面租金每坪單價3000~4000元，「仁愛商圈過去是學生、軍人與通勤族的『等車聚集地』，在地機能成熟，ˊ之前因鐵路高架化工程施工，商圈動線也受影響，未來完工後人潮有望回歸，整體商圈也會重新活絡。」

不過近年民眾到火車站前的消費習慣改變，零售實體店面陸續調整通路策略，反而讓飲食、娛樂類型的實體店家成為新主流，加上嘉義近期興起許多新型態餐飲，如桌遊、電競娛樂空間等，市場需求逐漸轉變，也成為網咖業者選擇進駐該商圈的原因之一。

