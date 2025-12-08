民眾資金壓力爆棚！　Q3房貸利率飆金融海嘯後新高

▲根據統計，第3季新增房貸僅剩3.7萬件，年減幅度達 37%，創下近年罕見跌勢。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市買氣持續降溫！根據統計，第3季新增房貸僅剩3.7萬件，年減幅度達37%，創下近年罕見跌勢；但同時間房貸利率一路走高，平均2.44%，改寫金融海嘯後新高紀錄，信義房屋專家表示，央行第七波信用管制、銀行自主管理加上先前升息效應，全面推升購屋成本。

根據聯徵中心最新統計，今年第3季新增房貸樣本數為3萬7747件，較去年同期的6.1萬件減少38%，反映市場買氣出現量縮，平均房貸1032萬元，則是次高表現，平均房價則是新高的1453.4萬元，至於核貸成數中位數77.37%，則是21季來新低，反映第七波後銀行放款趨於謹慎保守。

至於平均房貸利率則是2.44%，若以每季房貸狀況相比，利率則是寫下2009年以來的新高，顯示當前購屋的資金成本較過往明顯攀升。等於自備款門檻再被墊高，民眾買房壓力持續增加直呼「壓力爆棚。」

信義房屋不動產企研室專案經理 曾敬德指出，央行總裁早已提醒過「利率不會永遠這麼低」，經歷連續升息與政策性房貸管控後，一般民眾的房貸利率已普遍來到 2.2% 左右，新購屋族申貸利率更從 2.5% 起跳，因此從聯徵中心數據也可清楚看到利率攀升、持有不動產的成本明顯提高。

不過他強調，對多數購屋者而言，比利率更令人焦慮的其實是房貸成數。「目前政策仍然支持自用首購族，後續要觀察的是換屋族房貸，政策是否有機會在成數或審核上出現鬆綁空間。」

曾敬德指出，過去3年經歷多次升息後，許多早期買房的屋主現行房貸利率大約2.2%。若近期剛好有獎金或多餘現金，可優先償還部分本金，不僅能降低負債，也能省下不少利息。他說：「以現在利率高檔來看，提前還款比利率還在1字頭時划算許多。」

期別 樣本數 平均授信額度 (萬元) 平均鑑估值 (萬元) 核貸成數 (%) 中位數 平均貸款利率 (%) 平均建物面積 (坪) 2024Q3 60,908 1,043 1,437 79.60 2.23 43.0 2025Q3 37,747 1,032 1,453 77.37 2.44 41.7

▲新增房貸變化。資料來源：聯徵中心、信義房屋不動產企研室彙整。（ETtoday製表）

第3季新增房貸件數腰斬、利率創15年新高、成數探21季低點，顯示目前買房不僅「貸得少、貸得難、貸得貴」，買方自備款壓力也明顯墊高。在政策不鬆綁、利率維持高檔的前提下，第4季與明年初的購屋門檻仍將維持在相對吃重的水位。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，今年在利率走揚與限貸令夾擊下，不少銀行針對多屋族、特定區域、預售市場採取更嚴格審核，加上市場觀望氣氛濃厚，使得房貸件數與成數雙雙下滑，「房貸愈貸愈難、愈貸愈貴」已成市場普遍感受。

隨著第4季進入傳統交屋潮，雖預期房貸件數有機會回升，但在央行短期難以放鬆管制、利率仍位於相對高檔的情況下，購屋族恐怕得提前備妥更多自備款、拉高償債能力，才能順利挺過這波房貸緊縮期。

