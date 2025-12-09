岡山預售均價大跌13%　「產業園區」通檢過關成最大利多

▲岡山都市計畫第三次通盤檢討於9日通過，最大亮點為東側30公頃「聖森路以西產業園區」，將作為橋頭科學園區延伸腹地，打造北高科技副都心。（圖／高雄市都發局提供）

記者張雅雲／高雄報導

北高雄再添重大利多！岡山都市計畫第三次通盤檢討於9日通過，最大亮點為東側30公頃「聖森路以西產業園區」，將作為橋頭科學園區延伸腹地，並與9月核定的「白埔產業園區」形成南北雙核心，打造北高科技副都心，根據實登統計，市中心預售均價達3字頭。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

岡山前次通盤檢討為2014年，已是11年前，此次辦理岡山定期通盤檢討核定通過後，除配合捷運岡山路竹延伸線TOD發展外，並在計畫區東側打造「聖森路以西產業園區」，與9月內政部審議通過的「白埔產業園區」形成雙核心聯動，共同建構北高雄科技副都心，意義相當於為北高雄佈局「下一個產業腹地」。

高雄市副市長林欽榮表示，除產業腹地擴張外，已經率先招商成功的RK1西基地，RK2、RK3站的捷運開發區合計約5公頃，預計引入約7500名居住人口，促使岡山地區3個捷運站周邊發展成為融合商業、休閒、文化等多元機能的城市新核心。同時，針對舊火車站及周邊國有土地推動公辦都更，導入商業設施並增加停車供給。

根據《高雄實價網》統計，今年岡山市中心預售均價為31.6萬元，與2023年均價36.4萬元相比，出現13%的跌幅，成交量也大幅衰減，從近百筆滑落到17筆，大減4倍。

交易年 案件量(件) 區分建物均價(萬) 2023 95 36.43 2024 39 30.65 2025 17 31.60 合計 151 34.39

▲岡山市中心近年預售房市價量。資料來源：高雄實價網。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，2023年岡山預售案因有指標案推出，單價衝高到35萬元，屬於個案表現，今年已有衝上4字頭的預售案，但自從第七波信用管制後，岡山近期買盤以自住為主。

此外，部分買方擔心未來貸款成數變動而縮手，4字頭新案買氣紛紛熄火，不但成交量大減，買氣也轉往預售華廈案，成交價約30萬元初頭，以致拉低區域均價。

謝哲耀表示，橋科3期與白埔產業園區距離岡山更近，未來產業進駐，將為北高帶來大量科技就業人口，帶動岡山居住需求與商業機能，讓房市具備長線支撐力道。

