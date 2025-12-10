租約到期！高雄14年「百貨地標」突結束營業　在地估接手價

▲「21世紀生活百貨廣場」1995年成立，從高雄起家，堪稱是「高屏版小北百貨」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「21世紀生活百貨廣場」1995年成立，從高雄起家，堪稱是「高屏版小北百貨」，天祥店在地營業至少14年，日前突掛出「結束營業全面8折」的布條，只開到21日，在地人指出，因租約到期直接結束營業。信義房屋專家表示，該區商家密集、消費結構穩定，空租率不高。

「21世紀生活百貨廣場」1995年成立，專營家庭五金、生活百貨、食品飲料等，目前高雄、屏東共有7間分店，堪稱是「高屏版」小北百貨，全店雜貨品項豐富，是不少在地人的好鄰居。

▲鼎山街、天祥路等商家林立，屬於標準的在地型商圈，消費結構穩定、店面空租率也不高。（圖／記者張雅雲攝）

根據《Google Maps》街景顯示，天祥店位於三民區天祥一路，2011年就已開幕，營業至少14年，全店日前突掛出「結束營業全面8折」的布條，店員透露，該店營業到21日，之後直接熄燈，最近可到建工店消費，不少在地人都覺得相當惋惜。

▲有粉專透露，「21世紀生活百貨廣場」是因租約到期結束營業。（圖／翻攝自Facebook／特豪批發商行 家庭五金用品批發）

有上游批發商透露，該店是因租約到期熄燈。在地仲介指出，該店地坪約225坪，預估若重新招租，月租金落在20~25萬元。據查，屋主為居住在仁武區的自然人。

信義房屋河堤店業務王韋棠表示，該區介於河堤與鼎山商圈之間，鼎山街、天祥路等商家林立，屬於標準的在地型商圈，消費結構穩定、店面空租率也不高，店家通常一做都做很久。

▲21世紀生活百貨天祥店小檔案。（ETtoday製表）

區域店面租金調整幅度溫和，王韋棠指出，1樓單坪租金落在800~900元，多為每2~3年調整一次，約3%左右，以追上通膨為主，屬於「緩漲型」市場。

王韋棠表示，區域住宅密集，可提供足夠消費力，大樓、透天都有，透天多為屋齡30~40年，街上透天總價多落在 1400~1600萬元；大樓則以屋齡20~25年左右最常見，單價27~30萬元，取決於屋況好壞，「整體而言，該區租賃熱度穩健，只要坪數與坪效合理，都能吸引到具在地剛需的業者進駐。」

