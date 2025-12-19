ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

坤悅開發攜手五星級團隊　大廚搬進家！打造聖誕饗宴寵愛住戶

▲▼ 坤悅開發 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隨著聖誕佳節氣氛漸濃，一向注重售後服務與社區營造的坤悅開發，再度刷新住戶對社區活動的想像。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

隨著聖誕佳節氣氛漸濃，一向注重售後服務與社區營造的坤悅開發，再度刷新住戶對社區活動的想像，此次將台中福華大飯店Howard Prince Hotel的主廚團隊請進社區，端出重達5公斤的牛排，現場示範嫩煎，更加碼邀請世界氣球冠軍宋俊霖與住戶同樂，成為細緻「社區服務」軟實力的最佳證明。

「買房不只是買一個空間，更是買一種生活方式。」坤悅開發長期推動社區活動，提供軟性服務，美好住戶的居住體驗。2025年聖誕節將至，坤悅展現十足誠意，將飯店等級的餐飲帶入交誼廳，讓住戶下樓就能享受五星級待遇，給住戶高規格禮遇。

▲▼ 坤悅開發 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲活動現場由福華飯店主廚團隊坐鎮，現場演繹「現煎秘製紐約客牛排」。（圖／業者提供）

活動現場由福華飯店主廚團隊坐鎮，現場演繹「現煎秘製紐約客牛排」。主廚挑選油脂分佈均勻的8oz紐約客部位，在鐵板上滋滋作響，香氣瞬間瀰漫大廳。現場也貼心準備了冬季限定的「微醺熱紅酒」與「微醺可可飲」，適合現在寒涼的天氣，不僅暖胃更暖心。

▲▼ 坤悅開發 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼坤悅開發特別安排了親子共學的「聖誕樹幹蛋糕DIY」，在主廚指導下，住戶運用巧克力豆、棉花糖妝點蛋糕。（圖／業者提供）

▲▼ 坤悅開發 。（圖／記者陳筱惠攝）

此外，坤悅開發特別安排了親子共學的「聖誕樹幹蛋糕DIY」，在主廚指導下，住戶運用巧克力豆、棉花糖妝點蛋糕。住戶開心地說：「感謝坤悅這麼用心，謝謝坤悅讓我們覺得當初決定買房的決定是對的！」

最直觀的羅小妹更是開心大喊聖誕節快樂，羅媽媽說：「住戶們有好多小朋友，好吃好玩，又能與住戶一起交流，真的很快樂，謝謝坤悅開發，很有被重視的感覺。」

氣球冠軍宋俊霖驚喜現身，打造親子互動時光，再創活動高潮，這位「國內外氣球比賽第一名」頭銜的氣球達人，以精湛技法將氣球變幻出各種聖誕造型，逗得現場小朋友歡笑聲不斷，也讓氣氛活潑溫馨。這種跨世代的歡樂氛圍，正是坤悅開發致力於經營「有溫度的社區」的初衷。

▲▼ 坤悅開發 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲坤悅開發致力於社區營造，每年替住戶規劃了豐富的活動內容，包括手作課程、大型親子劇場、名人講座等等，凝聚起各社區住戶的心。（圖／業者提供）

住戶讚聲連連「選對建商，住起來就是不一樣！」這場高規格的「坤悅聖誕饗宴」，獲得了住戶的一致好評，也凝聚了強大的社區向心力。

住戶張先生：「當初買坤悅就是看重他們的口碑，沒想到交屋後的服務才是重點。能把主廚請來社區，這真的很有面子，親友來訪也都說我們社區管理得很好。」

▲▼ 坤悅開發 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲氣球冠軍宋俊霖驚喜現身，打造親子共融時光，再創活動高潮。（圖／業者提供）

坤悅開發自成立以來，連續8年榮獲「台灣誠信建商」肯定，擁有自家甲級坤聯營造團隊，並以「24 小時回覆、48 小時查驗、72小時維修」的服務準則，提供最完善的售服體驗。

透過這場結合五星美食、冠軍表演與手作體驗的聖誕盛會，坤悅開發再次證明了優質建商的價值，以及長年經營社區的軟實力，每年替住戶規劃了豐富的活動內容，包括手作課程、大型親子劇場、名人講座等等，不只凝聚起各社區住戶的心，也不斷創造住戶的高滿意度。

