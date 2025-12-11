夢幻260萬蝴蝶結保險箱秒殺　櫃姐曝：貴婦看一眼就出手

▲隨著房屋單價越來越高，高端市場對於生活質感需求相當旺盛，正式銷售不到4個月，其中訂製款保險箱已出售1座。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

七期重劃區靜巷的義大利家居店「ULTRA RARE中歆UR館」正式亮相，該4樓建物建坪250坪，近期因外觀貓咪裝置藝術成為網紅景點。業者透露，隨著房屋單價越來越高，高端市場對於生活質感需求相當旺盛，正式銷售不到4個月，價值260萬的訂製款保險箱已出售1座。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

「ULTRA RARE中歆UR館」引進義大利3大頂級家具品牌，總經理陳福臺說：「台灣住宅市場沈溺於國際化潮流中，居家美學流於口號而非深入人心，希望藉由ULTRA RARE，引領台灣消費者體驗身心靈為一的世界級生活方式。」

▲中歆企業代理義大利家居的「ULTRA RARE中歆UR館」正式亮相，近期因外觀貓咪裝置藝術成為網紅景點。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，Agresti義大利傳世保險箱以百年工藝聞名，結合Sangiacomo義大利系統家具與Meson’s ，在定價部分更是從百萬級別到千萬元都有可能，其中該展館展示的一款蝴蝶結保險箱，在傳統格局內漂亮亮眼，定價260萬元，直接被台中貴婦出手掃貨。

台中精品櫃姐指出：「260萬元的藝術型保險箱能在短時間出售，並非單純炫富，而是高資產族近年在住宅配置上的新趨勢。過去豪宅買主著重硬體建材，如石材、五金與設備，但如今更偏好具有藝術屬性、能彰顯品味且具收藏價值的家居件，不只保險箱、工藝傢俱、設計燈具等，都是新貴婦們願意花錢的地方。」

▲蝴蝶結保險箱在傳統格局內漂亮亮眼，定價260萬元，直接被台中貴婦出手掃貨。（圖／記者陳筱惠攝）

除了保險箱天花板，館內陳列的高奢家居，包含以打造全球私人影院、遊戲室與娛樂空間聞名Vismara Design，歐洲人不打麻將，但台灣特別訂製百萬級別的電動麻將桌，手工縫線與多種配色，成為遊戲室中的超級亮點。

另外還有義大利郵輪級戶外家具Varaschin Outdoor Therapy，右綋家居總監王興暉表示說：「這樣的療癒、自然、共融為核心精神，加上手工編織技法與人體工學設計，戶外家居室內化也是品牌想強調的生活美學。」

▲去豪宅買主著重硬體建材，如石材、五金與設備，但如今更偏好具有藝術屬性、能彰顯品味且具收藏價值的家居件。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，陳福臺認為：「 台中豪宅市場已從買房子邁向買生活方式，精品傢俱的市場規模，在一坪百萬元的高單房價，包含七期、單元二、十四期等高價帶中，買方年齡明顯下降，科技業、品牌創辦人與新創企業主，這群客層的購屋觀念出現強調居住體驗，成為精品家居擴張空間的支撐。」

台中不僅出現新進義大利頂級家具，獨家代理近60個全球一線設計品牌的忠泰集團明日家居MOT CASA，強調重新定義家的LUXURY STYLE，進駐甫完工交屋的「忠泰老佛爺」廣場，包含國際設計大師家具、家飾獨家代理，現場也提供空間配置、家具家飾選搭服務。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！ 專家教「3做3不做」避雷