ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

夢幻260萬蝴蝶結保險箱秒殺　櫃姐曝：貴婦看一眼就出手

▲▼ 中歆廚具二館,陳福臺,高奢家具,保險櫃 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隨著房屋單價越來越高，高端市場對於生活質感需求相當旺盛，正式銷售不到4個月，其中訂製款保險箱已出售1座。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

七期重劃區靜巷的義大利家居店「ULTRA RARE中歆UR館」正式亮相，該4樓建物建坪250坪，近期因外觀貓咪裝置藝術成為網紅景點。業者透露，隨著房屋單價越來越高，高端市場對於生活質感需求相當旺盛，正式銷售不到4個月，價值260萬的訂製款保險箱已出售1座。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

[廣告]請繼續往下閱讀...

「ULTRA RARE中歆UR館」引進義大利3大頂級家具品牌，總經理陳福臺說：「台灣住宅市場沈溺於國際化潮流中，居家美學流於口號而非深入人心，希望藉由ULTRA RARE，引領台灣消費者體驗身心靈為一的世界級生活方式。」

▲▼ 中歆廚具二館,陳福臺,高奢家具,保險櫃 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中歆企業代理義大利家居的「ULTRA RARE中歆UR館」正式亮相，近期因外觀貓咪裝置藝術成為網紅景點。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，Agresti義大利傳世保險箱以百年工藝聞名，結合Sangiacomo義大利系統家具與Meson’s ，在定價部分更是從百萬級別到千萬元都有可能，其中該展館展示的一款蝴蝶結保險箱，在傳統格局內漂亮亮眼，定價260萬元，直接被台中貴婦出手掃貨。

台中精品櫃姐指出：「260萬元的藝術型保險箱能在短時間出售，並非單純炫富，而是高資產族近年在住宅配置上的新趨勢。過去豪宅買主著重硬體建材，如石材、五金與設備，但如今更偏好具有藝術屬性、能彰顯品味且具收藏價值的家居件，不只保險箱、工藝傢俱、設計燈具等，都是新貴婦們願意花錢的地方。」

▲▼ 中歆廚具二館,陳福臺,高奢家具,保險櫃 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲蝴蝶結保險箱在傳統格局內漂亮亮眼，定價260萬元，直接被台中貴婦出手掃貨。（圖／記者陳筱惠攝）

除了保險箱天花板，館內陳列的高奢家居，包含以打造全球私人影院、遊戲室與娛樂空間聞名Vismara Design，歐洲人不打麻將，但台灣特別訂製百萬級別的電動麻將桌，手工縫線與多種配色，成為遊戲室中的超級亮點。

另外還有義大利郵輪級戶外家具Varaschin Outdoor Therapy，右綋家居總監王興暉表示說：「這樣的療癒、自然、共融為核心精神，加上手工編織技法與人體工學設計，戶外家居室內化也是品牌想強調的生活美學。」

▲▼ 中歆廚具二館,陳福臺,高奢家具,保險櫃 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲去豪宅買主著重硬體建材，如石材、五金與設備，但如今更偏好具有藝術屬性、能彰顯品味且具收藏價值的家居件。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，陳福臺認為：「 台中豪宅市場已從買房子邁向買生活方式，精品傢俱的市場規模，在一坪百萬元的高單房價，包含七期、單元二、十四期等高價帶中，買方年齡明顯下降，科技業、品牌創辦人與新創企業主，這群客層的購屋觀念出現強調居住體驗，成為精品家居擴張空間的支撐。」

台中不僅出現新進義大利頂級家具，獨家代理近60個全球一線設計品牌的忠泰集團明日家居MOT CASA，強調重新定義家的LUXURY STYLE，進駐甫完工交屋的「忠泰老佛爺」廣場，包含國際設計大師家具、家飾獨家代理，現場也提供空間配置、家具家飾選搭服務。

《地產詹哥老實說》EP287／裝修蟑螂抓不完？設計師改名藏套路！　專家教「3做3不做」避雷

關鍵字：台中豪宅義大利家具精品家居高端市場生活美學中歆廚具家具

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

鍾嘉村2.2億交保「難題待解」　草湖5千坪地變現4.3億

三地集團鍾嘉村以土地開發起家，因涉入開陽能源光電弊案，被控違反《證交法》與背信罪，9日火速籌出2.2億元交保獲釋，日前三地曾私下流出一張售地清單，根據最新實登，清單內由鍾嘉村擔任重劃會理事長的台南草湖重劃區，有12筆土地成交，成交價約4.3億元。

49分鐘前

宏福苑大火燒出台灣焦慮？前建築師公會理事長提醒：裝修前後「3種保命錢」不能省

近日香港宏福苑發生嚴重火災，起因是屋齡42年大樓外牆拉皮整修，廠商疑似使用未符合法規的易燃材料，導致其中一棟防護網起火後，火勢迅速延燒，導致8棟樓燒掉7棟的悲劇。驚悚的畫面也燒出台灣民眾的集體焦慮，當身邊的危老大樓也開始陸續防水拉皮、整修補強，會不會也變成下一個火場？

1小時前

美房貸利率降仍難刺激需求　再融資申請反跌4％

美國房貸利率連續數周上揚後，11月底終於明顯回落，但跌幅仍不足以激起房市需求。根據美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association）季性調整指數（並額外調整感恩節因素），上周整體房貸申請量下滑1.4％，顯示無論是現有房貸戶或潛在購屋者，需求都未因此轉強。

1小時前

夢幻260萬蝴蝶結保險箱秒殺　櫃姐曝：貴婦看一眼就出手

七期重劃區靜巷的義大利家居店「ULTRA RARE中歆UR館」正式亮相，該4樓建物建坪250坪，近期因外觀貓咪裝置藝術成為網紅景點。業者透露，隨著房屋單價越來越高，高端市場對於生活質感需求相當旺盛，正式銷售不到4個月，價值260萬的訂製款保險箱已出售1座。

1小時前

台南雙社宅開工！　共1480戶近火車站、高鐵

台南市社會住宅「平實安居B、C」和「沙崙安居」日前舉行動工典禮，兩案皆是由中央全額興建投資，預計在完工後可分別提供900及580戶居住單元，照顧更多當地民眾的居住需求。

2小時前

同一間房3年後「竟降了200萬」他震驚！內行曝原因：很合理

前幾年房價居高不下，民眾擔心愈等愈貴，搶著上車購屋，沒想到去年限貸後買氣暴跌，近期更頻傳建商釋出降價訊息。就有網友指出，有間在台南屋齡30年的中古屋，兩年前開價約800萬元，但現在居然已經跌到6字頭。對此，網友認為地段才是最重要的，「會增值是土地，要選地段好的。」

2小時前

社區群組「都在聊什麼？」　1件事超多人愛提：送東西次之

如果住在新社區，住戶們可能就會開LINE群組，讓聯繫變得更加方便。近日就有網友發文表示，因為LINE很便利，所以現在大多都會開群組，不過，他卻發現僅有部分群組的氛圍是和諧的，不知道大家的群組內都在聊些什麼呢？貼文曝光後，引起討論。

2小時前

當「連帶保證人」被拖下水！　美術館豪宅不保「一拍價7500萬」

美術館特區是高雄知名豪宅聚落，再出現豪宅遭法拍，正對七賢國中校園「美術園」5樓戶別，坪數為167坪、4房含5平車，屋主僅持有3年便因拍賣抵押物進入法拍，17日一拍底價7500萬元，拆算單價44.8萬元，專家認為，一拍價格仍高難拍出。

3小時前

自家蓋泳池「挖到黃金」價值2500萬！　法男買房1年變千萬富翁

法國里昂附近一名68歲男屋主在自宅後院蓋游泳池時，意外挖出價值70萬歐元（約新台幣2500萬元）的5根金條及大量金幣。屋主是在買房置產一年後遇上這狀況，經通報當局，他獲准保留這批黃金。

3小時前

只看20年內大樓！房仲突激推「近捷運30年房」他猶豫了　網吐真心話

一名網友透露，原本看屋只鎖定屋齡20年內的新大樓，卻被房仲推薦一間屋齡30年的電梯社區。該物件鄰近捷運站，社區有管理、公設比低，屋況也不錯，總價亦在他可接受的範圍內；不過他仍有疑慮，於是發文求問「台北屋齡30年的房能買嗎？」

3小時前

郭碧婷住台灣分居向佐　笑「向太給很多錢錢」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

曾喊「不會倒」！大安區百萬預售..

汐止都更合約陷阱！　60年產權..

4年獵4間！「礁溪大鱷」疫後狂..

家樂福撤「天母地王」換血　房東..

自家蓋泳池挖到黃金　男買房變千..

千萬房談價「才差幾十萬就破局」..

屏東最高樓來了！　達麗砸逾70..

以為標到3千萬宅　夫妻驚覺買到..

10萬從業人員生計告急！　房仲..

岡山預售均價大跌13%　「產業..

ETtoday房產雲

最新新聞more

鍾嘉村2.2億交保「難題待解」..

宏福苑大火燒出台灣焦慮？

美房貸利率降仍難刺激需求　再融..

夢幻260萬蝴蝶結保險箱秒殺　..

台南雙社宅開工！　共1480戶..

同一間房3年後「竟降了200萬..

社區群組「都在聊什麼？」　一票..

當「連帶保證人」被拖下水！　美..

自家蓋泳池挖到黃金　男買房變千..

只看20年內大樓！房仲突激推「..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366