鍾嘉村2.2億交保「難題待解」　草湖5千坪地變現4.3億

▲草湖段位於台南安南區，屬於台南市草湖自辦市地重劃區。（圖／翻攝自台南市地政局）

記者張雅雲／高雄報導

三地集團鍾嘉村以土地開發起家，因涉入開陽能源光電弊案，被控違反《證交法》與背信罪，9日火速籌出2.2億元交保獲釋，日前三地曾私下流出一張售地清單，根據最新實登，清單內由鍾嘉村擔任重劃會理事長的台南草湖重劃區，有12筆土地成交，成交價約4.3億元。

三地集團鍾嘉村以土地開發起家，近年大動作併購高雄客運、北基加油站、南仁湖、乖乖等老字號企業後，事業版圖橫跨地產、能源、交通、觀光及食品等，短短幾年就躍升「南台灣大地主」。

日前鍾嘉村涉入開陽能源光電弊案，被控違反《證券交易法》與背信罪，9日由家屬火速籌出2.2億元交保獲釋，外界重新聚焦三地集團先前的大規模售地動作，三地10月曾私下釋出全台共14筆土地，合計3萬3521.6坪、總價約200億元。

而三地在之前實登已揭露的文山特區、河堤、橋科等多筆土地交易後，近期已累計售出 5250.4坪、總金額達45億8749.45萬元。最新實登再公布，位於清單上的草湖段多筆土地，皆以鍾姓自然人名義售出，一口氣成交12筆，合計5317.35坪，總成交金額達4億3157.6億元。

草湖段位於台南安南區，屬於台南市草湖自辦市地重劃區，2014年成立重劃會，理事長就是鍾嘉村，今年終於重劃完成分回抵費地。實登揭露7月4日出現多位新買家，均為「南台灣土地公」蔡天贊旗下的泛京城集團關係企業，包括京城建設、建誌營造、京成建設，成交均價8萬元。

地主 成交時間 標的 坪數(坪) 總價(萬元) 買家 鍾姓自然人 2025/7/4 草湖段911地號 709.45 5,693.9 京城建設 鍾姓自然人 2025/7/4 草湖段948地號 523.02 4,322.5 京成建設 鍾姓自然人 2025/7/4 草湖段952地號 483.99 4,000 建誌營造 鍾姓自然人 2025/7/4 草湖段886地號 484 4,000 建誌營造 鍾姓自然人 2025/7/4 草湖段887地號 484 4,000 建誌營造 鍾姓自然人 2025/7/4 草湖段947地號 484 4,000 京成建設 鍾姓自然人 2025/7/4 草湖段901地號 483.7 3,997.6 京成建設 鍾姓自然人 2025/7/4 草湖段900地號 453.75 3,750 京成建設 鍾姓自然人 2025/7/4 草湖段791地號 476.02 3,726.4 建誌營造 鍾姓自然人 2025/7/4 草湖段909地號 281.47 2,140.1 京城建設 鍾姓自然人 2025/7/4 草湖段899地號 271.45 2,139.5 京成建設 鍾姓自然人 2025/7/4 草湖段908地號 182.5 1,387.6 京城建設 合計 5,317.35 4億3157.6

▲根據最新實登，草湖段買賣交易轉手紀錄。（ETtoday製表）

京城集團發言人周敬恆表示，之後將規劃興建住宅大樓，因剛取得土地，尚無明確開案時間與產品規劃。

熟悉內情人士透露，草湖段相關土地交易並非最近才談妥，而是早在重劃時，就已與重劃會簽約，等到重劃完成、抵費地分回才依約正式辦理買賣移轉，與最近外界關注的三地售地毫無關聯。

台南市地政局重劃科說明，草湖重劃區屬於自辦重劃，重劃會為了自籌重劃的資金、償還開發成本而出售土地，土地的出售對象、價格皆由重劃會的理事會決定，用意在於支付重劃工程費用，因此採用的是「重劃財務價格」，而非市場行情，因此與市價脫鉤。

台南市代銷公會理事長佘光宗表示，草湖重劃區位於安南區，旁邊就是商60，商60被定位為「安南副都心」，正大力發展中，未來將有大型商場、百貨公司、旅館等進駐，草湖重劃完成後，區域前景也相當受外界看好，附近已有新案最高成交價衝上4字頭，預估之後草湖重劃區的住宅區土地出售，單價也要站上4字頭。

