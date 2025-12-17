ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中國多城「住宅限高令」啟動！　百米超高樓將全面退場

▲▼天津建築物全景,中國房市,中國房地產。（圖／路透）

▲中國多城「住宅限高」上路，圖為天津建築物。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

中國許多城市開始對住宅高度重新設下門檻。過去不乏動輒40、50層的高樓，如今在消防考量與房市變化下，各地陸續祭出「限高令」，顯示高密度開發的時代正逐漸走向終點，未來新案趨勢將朝向低密度與中小樓高配置發展。

據陸媒《證券日報》指出，近期多個城市已在土地出讓條件中明定建築最高高度限制，有些地塊規定不得超過80公尺。若建案申請超過既定高度，主管機關須事先徵詢消防救援單位的意見，以確認當地救災能力能否負荷。

成都、北京、廣州、深圳、杭州、溫州等地近期公佈的地塊文件中，都將「限高」與消防能力納入規畫審查條件。而今年5月上路的《住宅項目規範》，更從國家層級統一定義住宅的容積率、密度與高度上限，使地方政府有據可循。

多名房地產專家分析，高樓住宅逐漸退燒，代表市場正從追求規模，轉向更重視品質與安全的發展路線。未來市場供給將以低密度建案、小高層社區為主要產品。

根據《第一財經》解析，若依80公尺限制換算，以部分城市規定的「好房子」標準層高淨高3公尺，加計樓板後每層約3.2公尺，整棟住宅大約落在25樓左右。

▲▼北京正在興建的住宅大樓,中國房市,中國房地產,大陸房市,大陸房地產。（示意圖／路透）

▲中國多地禁蓋80公尺以上住宅，圖為北京一處住宅大樓。（示意圖／路透）

報導也提到，過去5年廣州仍推出40餘個樓高40層以上的住宅案；10年間累積百餘個超過百米的超高層新建案，有些更以「雲端視野」「城市高處」等字眼包裝銷售。像2024年亮相的深業世紀山谷，高達69層、約247公尺；2023年登場的綠景白石洲一期則包含3棟74層住宅，樓高約243公尺。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進指出，超高層住宅最大問題在於消防救援的限制。目前主流消防雲梯車最高約52公尺，相當於17層樓；更高樓層若發生火警，只能依靠大樓內部消防系統或空中救援。此外，百米建築的撤離路程長，從高處抵達地面可能超過半小時，緊急狀況下恐釀踩踏與缺氧危機。

他也提醒，超高層建築後續維護費用極高，通常為一般住宅的三到五倍，加上高空墜落、瓦斯外洩、電梯故障等風險，使部分居住者開始重新評估選擇。

