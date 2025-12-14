ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「最難的一次貸款」付不出616萬　她靠1招讓銀行點頭：很低的利率

「我碰過最難的一次貸款！」網紅作家黃大米透露，她在台北住的房子，當初是仲介法拍取得後再轉手，接手的買家卻中途付不出錢，她接手後卻碰上「法拍屋一年內轉手貸款僅認拍價」的難題，得自備600多萬，神展開的是，她四處打電話求銀行，最終靠外商銀行高鑑價再去談成本土銀行低利方案，終於成功貸下。

黃大米回憶，當初在台北看上一間法拍屋，但不敢出手，沒想到房仲以1500多萬拍下後，再轉賣給一位年輕人。對方一開始開心付了百萬頭期，第二筆卻繳不出來，只能焦急轉售。原PO因緣際會找到這間房仲，被告知可「承接對方合約」，於是與這位「世新學弟」見面。

學弟坦言，媽媽誤以為他有錢可付，結果兩頭空，若找不到接手者，連百萬定金都要泡湯。黃大米不忍見他陷困境，決定照原價接手，還自找熟識代書協助處理。

豈料更難的在後頭，黃大米原PO發現，法拍屋若一年內轉手，銀行貸款只能依法拍價核算，貸不到全額。她計算後要自備616萬，實在拿不出來，只能每天狂打電話、上PTT貸款版、填各家銀行表單。終於有一家外商銀願意用高鑑價承做八成貸款，讓她喜極而泣。

更神展開的是，黃大米拿了外商銀的鑑價，去跟願意給比較低利的某本土銀行談判，並誠懇向行員喊話「我不來亂的、不是來問問看的，我真的是要買房，外商銀行都肯鑑價出這金額，你們為什麼不敢承接？」最終她真的拿到理想成數與低利率，省下一大筆利息。

事後回頭看，黃大米說，房仲雖沒告知風險，但也非壞人，對方還自掏腰包幫前屋主搬家、收養貓咪，讓她感慨「如果想買房，不要只靠代書，多問多比，機會才會出現。」最後也提醒，「每個順利買到房的人，背後都有段沒說的艱難過程。」

