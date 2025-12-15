國宅「樓梯間堆滿垃圾」！民眾嚇壞PO照：全國最髒沒有之一

▲全台最恐怖國宅「樓梯間堆滿垃圾」。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

台灣有許多國宅、社宅，讓國民能以負擔得起的價格找到住所。近日一位民眾分享照片，指稱位在台北市信義路四段60號的信維國宅，是「最髒的一個國宅沒有之一」，恐怖的照片曝光後，掀起一陣討論。

這位民眾在臉書社團「爆料公社」發文，指稱信維國宅的環境堪憂，是「中華民國最噁心最髒的一個國宅沒有之一」。民眾指稱，這棟國宅內有許多上樓的樓梯，且每個樓梯的一樓、二樓轉角全堆滿了垃圾堆，令人感到不適。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼全台最恐怖國宅「樓梯間堆滿垃圾」。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



畫面當中可以看見，民眾所拍攝的樓梯間，一樓至二樓的轉角處堆滿各種垃圾、紙箱與雜物，且地板、牆面都有發黑的跡象，看起來並非短期堆放導致。

▲▼全台最恐怖國宅「樓梯間堆滿垃圾」。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



此外，民眾還分享國宅內部的走廊照片，只見畫面當中家家戶戶門前堆滿各種雜物，寬敞的空間被遮擋住了不少，環境堪憂。

照片曝光後引發大量討論，不少網友對此留言直呼，「樓梯間堆放雜物是可以檢舉的」、「以前樓下賣麵的滷味上都是大蟑螂在爬」、「怎麼樓梯間那麼惡心又髒，整個走廊超級髒亂的，這要怎麼處理啦」、「有苦說不出，無能為力，誰不想有好的居住品質。」