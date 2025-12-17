ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

屏東人變了！近5成棄透天買大樓　房貸占比創新高

▲▼ 屏東,榮總,屏東市 。（圖／記者張雅雲攝）

▲今年前3季屏東縣電梯大廈新增房貸達1122件，佔全縣新增房貸48.8%，逼近半數比例，創下有統計以來新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

屏東近年在重大建設題材與科技聚落效應加持下，房市熱度持續攀升。根據財團法人金融聯合徵信中心資料，今年前3季屏東縣電梯大廈新增房貸達1122件，佔全縣新增房貸48.8%，逼近半數比例，創下有統計以來新高。

中信房屋根據財團法人金融聯合徵信中心資料統計，今年前3季，屏東縣電梯大廈的新增房貸件數為1122件，占全縣新增房貸總件數2301件的48.8%，為有統計數據以來的歷史新高。

中信房屋屏東廣東加盟店店長黃惠爭分析，以往屏東新推案以透天為主，近年電梯大樓交易熱度竄升，原因包括居住觀念轉變，傳統三代、四代同堂模式逐漸式微，年輕世代更重視隱私與便利性，希望在可負擔的總價下擁有更高的生活品質，使坪數精緻、採光佳、機能完善的電梯大樓愈加吃香。

其次，房價結構拉大買方選擇差距。以屏東市為例，新建透天總價動輒2000~3000萬元，對首購、小資族而言負擔沉重；電梯大樓因坪數較小、總價可控，成為多數族群的現實選擇。且土地成本走揚，使建商推案策略全面轉向集合式住宅。黃惠爭指出：「近年建商為提高土地效益，紛紛放棄低密度透天產品，改以大樓與華廈形式推案，市場供給擴大，自然推升交易量能。」

時間 電梯大廈申貸件數 (件)A 申貸總件數 (件)B 電梯大廈占比 C=A/B
2016年 226 1,682 13.4%
2017年 285 1,825 15.6%
2018年 317 1,927 16.5%
2019年 354 2,185 16.2%
2020年 430 2,320 18.5%
2021年 645 2,879 22.4%
2022年 877 2,279 38.5%
2023年* 1,229 2,574 47.8%
2024年* 1,495 2,452 48.3%
2025年* 1,122 2,301 48.8%

▲近10年屏東縣電梯大廈交易佔比。資料來源：財團法人金融聯合徵信中心、中信房屋。（ETtoday製表）

她補充，目前屏東電梯大樓買方結構相當多元，除了在地家庭，還包括就業人口、屏東科技園區與加工出口區外來從業人員，以及來自高雄、台南的退休移居客與置產族，已不同以往屏東人以透天為主的單一購屋結構。黃惠爭預期，隨著都市化效應深化，「未來電梯大樓在屏東的市場地位將更加穩固，甚至可能全面超越透天厝。」

永慶不動產潮州五福富山加盟店協理邱璿樺指出，屏東大樓崛起，不僅與價格、供給有關，更與「人口結構」與「產業進駐」直接連動，尤其大南方新矽谷計畫打造「AI+半導體S廊帶」，以及外界高度關注的台積電產業鏈設廠等議題，皆讓屏東成為南台灣最受矚目的新興科技基地。

邱璿樺說：「科技廠進駐後帶來大量工程師與技術人力，對生活機能、社區管理品質、電梯便利性的需求遠高於透天客層，也推動集合式住宅成為新主流。」

關鍵字：屏東房市電梯大樓新增房貸科技園區透天屏科

