酒駕撞死清潔員！香酥鴨老闆被爆「賣房1180萬」　網怒：想脫產嗎

網搜小組／劉維榛報導

台南香酥鴨店48歲鄭姓老闆16日上午酒駕，撞死23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達0.95，甚至謊稱有找代駕、自己沒開車，引發各界撻伐。不少網友氣得肉搜，意外發現鄭男在網路刊登廣告賣台南透天厝，31年屋齡售價1180萬，懷疑有脫產嫌疑，再引發眾怒。

▲鄭男要賣台南千萬透天厝。（圖／翻攝591售屋網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方查出，鄭男前一晚跟朋友聚餐後，凌晨又連跑2間酒吧續攤，直到天亮才醉醺醺離開，導致酒駕撞死23歲陳姓女清潔隊員，酒測值高達0.95，超標近3倍，肇事後更謊稱有找代駕、自己沒開車，因為涉嫌酒後駕車致人於死罪，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准。

▲台南女清潔員遭賓士撞死，撞擊瞬間曝光。（圖／記者林東良翻攝）



有網友肉搜發現，知名售屋網有間位於台南安定區「鄰近南科優質傳統透天」的案子要出售，31年屋齡開價1180萬元，由於屋主與肇事的鄭男名字一樣，實際加LINE後，真的跳出香酥鴨店招牌，氣得網友砲轟「有法界人士能協助不要讓他脫產嗎」。目前廣告仍在，但鄭男是何時刊登的，目前無從得知。

目前鄭男經營的香酥鴨店除了遭到大量負評洗版，還被網友改名為「台南安平酒駕待撞推薦」、「殺人兇手」，甚至有人建議更改地址至法務部矯正署台南看守所。

這起案件發生在16日上午8點多，當時鄭男開賓士車沿安平區慶平路由東往西行駛，但因不勝酒力，當場追撞在路邊執行收運作業的垃圾車，導致車尾的陳女被夾死在2車之間，當場殞命。

台南市議員林依婷於臉書發文說明，安平區垃圾清運是委外經營，因此罹難的女清潔隊員並非環保局員工，有跟清潔公司聯絡上，清潔公司的法務會協助罹難者家屬向酒駕駕駛求償。

陳女的舅舅也留言表示，「你知道嗎！那位女孩是我的姪女！她整個下半身都粉碎掉了！為了要修補大體，我們需要動用到五位大體修復師，你知道當下看到我姪女的遺體！我真的很崩潰眼淚一直掉，酒駕這東西真是一個王八蛋」。

▼鄭姓香酥鴨店老闆「跑2間酒吧」喝到天亮。（圖／翻攝自業者臉書）



● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。