「杜拜置產」正夯！40家業者搶大餅　找網紅帶風向

近兩年中東地區阿布達比、杜拜等城市都來台灣向投資人招手，以黃金簽證、零稅政策對照台灣市場吸引投資人。（圖／報系資料庫）

▲近兩年中東地區阿布達比、杜拜等城市都來台灣向投資人招手，以黃金簽證、零稅政策對照台灣市場吸引投資人。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣房市吹冷風，也把資金吹向海外置產。相較常見的日本及東南亞國家，今年就連中東地區也有不少建案向國人招手。根據業者觀察，日、美仍是國人海外置產首選，而「超級大黑馬」杜拜，在台房產代理商近年暴增快40家，就連海外地產博覽會參展數，中東也囊括1/4的攤位數，熱度相當高。

「去年底至今，海外投資的確較熱絡，而且是久違的熱絡，很久沒看到這種盛況！」大師房屋董事長陳建慶就說，不僅大師房屋目前主力的夏威夷檀香山、泰國曼谷都固定在飯店辦展銷會，而且還發現可能旁邊賣馬來西亞，樓上樓下還有賣日本、泰國的同業，很明顯感受到海外投資熱潮。

他分析，上一波海外置產熱是在2011年奢侈稅上路後興起，但後來衍伸出很多糾紛而退燒，到了covid-19疫情，海外置產是完全熄火，根本沒人再提起。不過隨著台灣地緣政治風險增加，加上去年919打炒房後，海外投資詢問度明顯升高。以大師房屋所辦的展銷會來說，雖走高端規模不大，但每場次也都有8、9成滿。

中華民國國際不動產協會理事長Cash就分析，目前國人海外置產交易數以日本最為大宗，尤其近年日幣大幅貶值，買房等同打了8折。根據日本國土交通省數據，2024年上半年，東京23區新建公寓的外國買家中，台灣人占比高達 62%，遠超中國大陸與美國，平均每年有100~200億台幣的規模注入日本房市。

另一個龐大海外置產市場則是美國，由於美國物件總價較高，因此總交易額規模超越日本，每年約300~400億台幣注入美國房市。Cash表示，受到地緣政治影響，買家大多是為了資金停泊安全避險，此外，美國一直都有龐大留學、移民的需求，現在還有台積電進駐美國亞利桑那州的話題，讓美國房產物件在台灣維持穩定銷售。

業者透過網紅帶風向，搭配大量投放廣告，在台掀起杜拜置產熱潮。圖為網紅愛莉莎莎。（圖／翻攝愛莉莎莎IG）

▲業者透過網紅帶風向，搭配大量投放廣告，在台掀起杜拜置產熱潮。圖為網紅愛莉莎莎。

而若要說近年竄起的大黑馬，莫過於杜拜！中東地區以杜拜打頭陣，去年起積極搶攻國際資金，今年5月，網紅愛莉莎莎就分享自己在杜拜買房，吸引77萬次點閱，臉書、IG也開始出現大量廣告，對比投資人已經相當熟悉的東南亞市場，杜拜的新鮮感，掀起很高的討論度。

「以今年11月在台北世貿舉辦的台灣國際房地產博覽會來說，就突然來了很多杜拜的代理商參展，數量高達所有攤位的1/4，相當可觀。」Cash就說，現在要準備明年7月的展覽，也很多中東物件的銷售業者來詢問卡位。

中華民國國際不動產協會理事長Cash表示，杜拜目前有很多案子與世界知名五星飯店聯名，選擇此類產品或許能降低風險。（圖／林榮芳攝）

▲中華民國國際不動產協會理事長Cash表示，杜拜目前有很多案子與世界知名五星飯店聯名，選擇此類產品或許能降低風險。

看到台灣龐大商機，同樣位在阿拉伯聯合大公國的阿布達比官方開發商、上市公司Modon，今年11月底也進軍台灣宣傳旗下指標建案「Muheira II」。「阿布達比除了是免稅天堂外，預估投報率7%，『還可以轉紅單』！」五官深邃的外國開發商代表親臨到場，搭配會講中文的華人代理商，用非常直覺、好懂的利多優勢對照台灣投資環境現況，吸引投資客目光。

Cash認為杜拜等中東國家竄起不是沒有原因，中東地區房產訴求超低稅率，免所得稅、資本利得稅、遺產稅等，幾乎是0稅率市場，投報率6~8%，貨幣跟美金掛勾串聯，具有穩定的匯率，再加上基本上沒有外匯管制，還有黃金簽證5~10年措施，一人買房等同全家拿到簽證，房子也能隨時轉手，對台灣投資客來說非常有吸引力。

海外地產仲介相當了解台灣投資人需求，說明會上投資阿聯酋的8個優勢直接點出「可轉紅單」。（圖／林榮芳攝）

▲海外地產仲介相當了解台灣投資人需求，說明會上投資阿聯酋的8個優勢直接點出「可轉紅單」。

他比較目前當下多個國家，若是一般中產階級投資賺取房價增值或是租金收益，中東條件最符合台灣投資客所期。但也並非完全無風險，他提醒，「杜拜目前市場處於供過於求，所以才從歐美一路往亞洲市場尋找投資人，若是想短線操作，可能會碰到無人接手的困境。」

他也建議，不管是杜拜還是其他國家，不要只聽台灣代理商介紹，民眾還是要到當地房地產市場或是當地媒體去搜尋資料，以求最客觀真實的市場資訊。

「杜拜置產」正夯！40家業者搶大餅　找網紅帶風向

