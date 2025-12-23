「帝寶」連15年稱霸「住宅地王」　公告現值驚見下滑

▲2026年台北市住宅地王由「帝寶」連續15年蟬聯。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

2026年台北市住宅地王由「帝寶」連續15年蟬聯，第二、第三名分別為「仁愛尚華」、「仁愛麗景」，顯示仁愛路地位難撼動。不過，土地公告現值全面下跌，顯示受市場衝擊影響，官方對蛋黃區土地價值態度也轉趨保守。

台北市政府地政局公布，2026年公告土地現值的住宅區「地王」寶座，依舊由豪宅「帝寶」拿下，土地公告現值高達每坪493.6萬元，這已是該社區第15年蟬聯。回顧歷史，2019~2024年「地王」地價都是上漲的。

第二、三名也在仁愛路，信義區仁愛路四段上的「仁愛尚華」、「仁愛麗景」，憑藉緊鄰信義計畫區、國父紀念館的的優勢，土地公告現值每坪466.1、465.8萬元。





▲北市2026年住宅區地王土地公告現值。（表／住商提供）

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「地段仍是房市王道，令住宅地王前5名寶座紋風不動，但5處豪宅土地公告現值罕見全數呈現跌幅，顯示受市場衝擊影響，官方對蛋黃區土地價值態度也轉趨保守。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表表示，「帝寶」屋齡已達20年，已逐漸成為「中古豪宅」，觀察實登房價行情對比過去高點也有所修正，但其基地廣達5000坪以上，座落仁愛路核心地段，且為台灣最具指標性性的豪宅，有其歷史定位，地王當之無愧。

