房子1年多前交易過　他聽「拿房抵債」驚：典型脫產人頭戶？

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

買房最怕遇到「故事太多」的物件。有買房族表示，看上一間開價1258萬元的房子，該區成交大約落在1100到1200萬間，看似合理，但他查實價登錄發現，該物件113年才以1200萬元交易過，如今短時間內再轉賣，讓他相當不安心。對此，信義房屋專家給出幾點建議，包括確認產權、抵押權，留意「近期成交價」與「再出售價格」的落差等等。

原PO提到，「這間房子 開價1258萬元。（該區成交也大概這個價錢，約1100-1200之間）但這房子啊，113.5月才以1200萬元交易過。（實價登錄有記錄）」，他去看屋時，開發房仲說明屋況背景，「屋主有債務問題，跟A朋友借錢，但沒錢還，用這個房子抵，所以現在房子屋主是A朋友的。」

擔心是脫產「人頭過戶」模式　被拿去抵債？

房仲也補充原屋主一開始仍住在那邊，「跟A朋友租」，但現在已搬走，A朋友要賣房換現金抵債。不過原PO也指出，「一樓公共空間還有原屋主的一些東西沒搬走」，因此直問這是否是典型「人頭過戶」模式，擔心未來真的成交後，仍可能被法院認定交易需撤銷。

貼文引發討論，有人直白勸退，「買別間，這麼多能買的何必執著一個有疑問的物件」、「有疑問不要買」、「你心中小劇場一堆，那為什麼一定要買這戶？」也有人提醒務實風險，「注意短期內交易價格會影響銀行鑑價」、「確認產權債權清楚」。

其中也有地政士帳號提出較完整作法，建議調閱最新謄本、確認是否有限制登記，並要求價金履約保證，契約載明「清空點交」與「無債務糾紛影響物權」等條款，以降低風險。

專家建議曝　第一步處理「資料」

針對這類「短期內轉手、又牽涉債務說法」的物件，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，買方第一步可以處理「資料面」，不要只聽口述，務必請仲介或代書協助調閱最新建物、土地謄本，確認產權是否清楚、是否有抵押權、查封、假扣押、限制登記等負擔；也要留意「近期成交價」與「再出售價格」的落差，可能影響銀行鑑價與成數，避免斡旋後才發現貸款條件不如預期。

曾敬德也建議，若仍考慮出價，務必使用價金履約保證機制，並在買賣契約中明確載明「賣方需清空點交、交屋時無占用、無債務糾紛影響物權」等條款，把可能風險寫進合約，降低後續爭議；此外，現場若仍留有前屋主物品，代表點交風險較高，買方應提高警覺，必要時可要求「交屋前完成清空」作為成交前提，別用想像承擔不確定性。

