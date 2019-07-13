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他問「台灣怎買海景第一排」？網驚勸退母湯：同事門口伸手摸到海

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▲▼沖繩,海島,旅遊。（圖／記者董美琪攝）

▲從窗外看出去能有一片無敵海景，是許多人的夢想。（圖／記者董美琪攝，下同）

網搜小組／綜合報導

一名網友近日在PTT發問「台灣要怎麼可以買到海景第一排？」想知道如果自己買海邊土地自己蓋，不知道有沒有可能。此文一出，引起網友熱議，「颱風爽歪歪，電器牆壁要夠勇」。

「台灣要怎麼可以買到海景第一排？」一位鄉民7日在PTT發文寫道，「撇除消波塊這種第一排，有沒有可以買到類似歐美那種海邊，或是懸崖上的第一排，整個景觀是面海的，然後往海邊過去，可以搭個遊艇碼頭的這種，去台南和高雄有看到財團在搞，不過很久了也沒看到蓋出來，有人看過真的成功弄出來的嗎？買海邊土地自己蓋不知道有沒有可能？」

對此，網友紛紛回應，「花蓮民宿住過，怕怕der，淡水也有」、「三芝？之前宏國飛碟屋那裡」、「漁人碼頭一森原，參考看看，面海那面還不錯」、「阿公家在恆春，晚上都聽海浪聲入睡，這樣算嗎」。

▲▼沖繩,海島,旅遊。（圖／記者董美琪攝）

但也有網友直言台灣不適合，「夏天颱風，冬天東北季風，房子很難顧」、「颱風第一排」、「台灣海岸忘了多少距離內禁建」、「北海岸一堆被法拍沒人要」、「要更近的話，颱風來可能要先撤離避難吧，台灣基本都還是隔堤防啦，不然太恐怖了」、「我同事住東港，每當大雨加滿潮，門口永遠都是海景第一排，立刻摸到海，供你參考」。

還有人分析，「台灣就算了吧，又颱風又地震的說不定那天還海嘯」、「首先岩岸懸崖要夠高吧...不然一般海灘颱風來，海水就漲過來了」、「北部海景第一排，光鹽分、海風，就讓你的房子快速劣化啦」、「台灣蓋的海景第一排，下場通常不會太好，因為濕度高加上鹽分，房子很快就會爛掉」。

關鍵字：海景房產雲

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