閨蜜同遊六星級饗宴　竟是台中「世界之翼」度假系水岸美宅

▲姊妹淘出遊重視好玩又好拍，六星級饗宴竟是台中一處水岸美宅。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

女孩們的出遊行程肯定要具備「賞美景、吃美食、拍美照」缺一不可，最近一支「閨密出遊中」影片，兩位高顏值閨密分享六星級饗宴，地點緊鄰台中高鐵站5分鐘，還有大片河岸景觀及多元的休憩設施，令人既羨慕又好奇，這麼棒的地方究竟在哪裡！

原來是在台中建案富旺「世界之翼」度假系水岸豪宅內！地點緊鄰三鐵共構的國家門面，交通非常方便，而且是當地樓層最高25層的地標形美宅，從屋內就能遠眺遼闊的河岸景致，將台中自然美景及都市繁華景觀盡收眼底，週邊更擁有4500坪的綠海公園，是相當理想的綠色生活圈。

步入美宅後，大器挑高的門廳及裝置藝術立即映入眼簾，明顯感受到絕佳氣場。不僅每戶住宅皆有寬敞明亮的生活空間，開窗納景的霸氣客廳招待親友或賓客溫馨又大方，衛浴空間更配備TOTO免治馬桶、蛋型浴缸，泡澡放鬆同時欣賞絕美河景，完全不輸五星飯店內的奢華享受。

在公設方面，富旺世界之翼更提供了多元休憩服務，像是撞球檯、KTV及微型影音劇院等，也有網美最愛的戲水景觀池、溫水SPA，可直接在池畔休息、欣賞夕陽，免出國一秒開啟島嶼度假模式，頂樓更有凌空百米空中露台、花園可欣賞百萬夜景；室內也有造價300萬的高爾夫3D揮竿室，可模擬地形變化，容納4人同打，愛打球的人從此不必看老天爺臉色、更不必擔心曬傷；萬一肚子餓了也可以在宴會廳享用美味輕食，在家就像入住頂級度假中心，好拍好玩又好吃，難怪閨密一整天下來玩得好開心。

▲台中稀有水岸棟距宅，世界之翼建築外觀。（圖／記者張瑞傑攝）

事實上，台中真正的水岸住宅並不多，同時享有水岸、公園棟距和高鐵機能的住宅更是稀有。富旺建設位於台中高鐵特區的新成屋案「世界之翼」，為了發揮河岸景致的絕佳優勢，打造戶戶邊間、衛浴均開窗格局，目前每坪價格落在28～32萬元，屋型分為36～62坪，22樓以上為65至101坪的雙併，吸引不少企業主入手大坪數戶型，實現回家就是度假，過著真正放鬆的愜意人生。

富旺-世界之翼︱基本資料

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基地位置：環河路五段112、116號

基地規模：1482坪

戶數規劃：174戶（住家168戶、店舖6戶）

產品規劃：38坪~102坪

樓層規劃：25F/B3

公 設 比：32.9％

連絡電話：04-36095858

投資建設：富旺國際

建築設計：立聯合建築師

結構設計：大彥結構

