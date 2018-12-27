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2018商用不動產豐收年　各項指標創新高

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商用不動產

▲2018年商用不動產、土地買賣、外資態度樂觀。（圖／ETtoday資料照）

記者張瑞傑／台北報導

2018年可說是商用不動產表現豐收的一年，不僅商辦、土地交易數據創記錄，新北、台北土地交易量增，電商大舉進駐信義區頂級A辦，以及國外投資機構對選後台灣看法樂觀，首度積極跨出台北市，詢問高雄、桃園與台中市場，同樣是過去未見狀況。

根據高力國際統計，全年商用不動產成交總額重新站回800億關卡，土地市場更是熱絡，全年累積成交總額高達1822億元，更為近5年新高。北市商辦租賃市場也表現不俗，今年累積去化租賃面積逾6萬坪，創下調查以來新紀錄，整體租賃市場每月每坪租金約1868元，創下10年新高。值得觀察的是，電商產業大手筆轉進台北101、國泰置地廣場、台北南山廣場的頂級A辦 。

高力國際今發布2018年台灣商用不動產投資與土地市場交易概況以及2019展望報告，今年商用不動產投資市場受到自用需求以及今年有新的REITs(不動產投資信託)掛牌的帶動下，全年交易總額達809億元，相較去年全年546億元，整整多出263億元，增幅約48.17%。不過高力國際董事總經理劉學龍指出，台北南山廣場完工後，北市缺乏頂級A辦產品，因此今年將可能是數據最高點。

▲高力國際董事總經理劉學龍。（圖／記者陳佩儀攝）

▲高力國際董事總經理劉學龍。（圖／記者陳佩儀攝）

進一步分析買家背景，今年以製造業買家最積極，今年買進商用不動產金額達346億元，較去年增加105%；今年金融保險業者出手也相較踴躍，全年出手金額約197億元， 較去年成長約85%。

劉學龍表示，今年商用不動產交易類型則以廠辦最為熱絡，全年交易金額達402億元，占整體交易比率近5成，相較去年全年274億元，增幅約46.72%。今年土地(所有權加地上權)交易熱度持續發燒，建築開發業、金融保險業與製造業的購地金額都大幅增加，全年交易總額達1822億元，較去年大增600餘億元，為近5年新高。其中興富發建設買地最積極，榮登全台買地王。

今年北市商辦租賃市場其實表現不凡，全年去化量達61,479坪，創統計以來去化新高，整體租金單價每月每坪約1868元，創近10年新高。

劉學龍指出，外國投資客選後台灣看法樂觀，積極詢問高雄旅遊觀光業、拼產業轉型，例如賽馬場投資計畫，以及台中捷運綠線北屯捷運機場周邊的電商、物流運輸、OUTLET計畫等，桃園則是機場周邊轉運需求商機。

對於2019年商用不動產展望，劉學龍直言，廠辦、廠房與工業用地等資產將持續受惠於自用與投資需求，租賃市場表現良好帶動下，開價合理的台北市辦公室與廠辦資產仍然受到買家青睞、惟貿易衝突、英國脫歐議題產生的混亂與美國內部相關課題等，皆不利「2019」年全球的經濟成長；嚴重的話將降低不動產的自用與投資需求。

關鍵字：房產商用不動產土地外資看好頂級A辦

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