自己的豪墅自己蓋　台南地價六都最低交易熱

▲2018年台南土地價格為六都中最低，刺激交易熱絡，前三季土地交易件數，僅次於台中排名第二。（圖／信義房屋提供）

記者張瑞傑／台北報導

根據實價登錄資料統計，2018年台南土地價格為六都中最低，刺激交易熱絡，前三季土地交易件數，僅次於台中排名第二，預估全年總件數應可超越2015年高點，信義房屋表示，整體台南土地單價平均六萬多元，地價較高的中西區平均每坪約27.3萬元，台南除了建商購買之外，屋主購地自建也蔚為風潮，另外隨著台商回流，也漸漸有輕工業者到台南購買工業用地。

信義房屋東寧店店長林侊毅表示，近年來發現民眾喜歡在台南買地自建，實際計算一下發現，直接購買4000萬以上房屋，貸款成數僅六成，但如果購入50坪土地，以精華地區一坪40萬土地單價來計算，購地總價2000萬，自建房屋一坪成本以10萬元計算，900萬元即可蓋90坪，再加簡單裝潢，總計3000萬即可擁有一間量身訂做、有天有地的透天別墅，完工後相關融資也可轉為一般房貸，目前以醫生族群最喜歡購地自建，最愛鎖定東區百坪以下土地。

除了購地自建之外，不少大型建商也嗅到商機，在台南購入百坪以上土地，林侊毅表示，不同於購地自建鎖定東區，建商獵地遍及全台南，東區虎尾寮重劃區、永康區東橋重劃區、安南區九份子重劃區都有建商插旗，主要就是考量周邊生活機能、土地形狀是否適合開發，只要條件不錯，單價略高於行情建商都可接受，就是看上台南目前地價夠低未來推案好塑造，而過去幾年一些自用型推案銷售狀況不錯，也讓建商更有信心。

最近隨著台商回流，林侊毅表示，也開始有一些輕工業者想到台南購買土地，以南北貨、進口倉儲、醫療器材業者為主，喜歡永康區、仁德區、安平區這三個區塊，購地預算通常在單坪二十萬上下，而一買一定都是三百坪以上，預估這一類型的購地買方，在2019年應仍會持續。