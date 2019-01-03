ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

自己的豪墅自己蓋　台南地價六都最低交易熱

ETtoday新聞雲

▲2018年台南土地價格為六都中最低，刺激交易熱絡，前三季土地交易件數，僅次於台中排名第二。（圖／信義房屋提供）

▲2018年台南土地價格為六都中最低，刺激交易熱絡，前三季土地交易件數，僅次於台中排名第二。（圖／信義房屋提供）

記者張瑞傑／台北報導

根據實價登錄資料統計，2018年台南土地價格為六都中最低，刺激交易熱絡，前三季土地交易件數，僅次於台中排名第二，預估全年總件數應可超越2015年高點，信義房屋表示，整體台南土地單價平均六萬多元，地價較高的中西區平均每坪約27.3萬元，台南除了建商購買之外，屋主購地自建也蔚為風潮，另外隨著台商回流，也漸漸有輕工業者到台南購買工業用地。

信義房屋東寧店店長林侊毅表示，近年來發現民眾喜歡在台南買地自建，實際計算一下發現，直接購買4000萬以上房屋，貸款成數僅六成，但如果購入50坪土地，以精華地區一坪40萬土地單價來計算，購地總價2000萬，自建房屋一坪成本以10萬元計算，900萬元即可蓋90坪，再加簡單裝潢，總計3000萬即可擁有一間量身訂做、有天有地的透天別墅，完工後相關融資也可轉為一般房貸，目前以醫生族群最喜歡購地自建，最愛鎖定東區百坪以下土地。

除了購地自建之外，不少大型建商也嗅到商機，在台南購入百坪以上土地，林侊毅表示，不同於購地自建鎖定東區，建商獵地遍及全台南，東區虎尾寮重劃區、永康區東橋重劃區、安南區九份子重劃區都有建商插旗，主要就是考量周邊生活機能、土地形狀是否適合開發，只要條件不錯，單價略高於行情建商都可接受，就是看上台南目前地價夠低未來推案好塑造，而過去幾年一些自用型推案銷售狀況不錯，也讓建商更有信心。

最近隨著台商回流，林侊毅表示，也開始有一些輕工業者想到台南購買土地，以南北貨、進口倉儲、醫療器材業者為主，喜歡永康區、仁德區、安平區這三個區塊，購地預算通常在單坪二十萬上下，而一買一定都是三百坪以上，預估這一類型的購地買方，在2019年應仍會持續。

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3695

中路大興西路指標首購　璟都柏悅「輕豪宅、重裝備」

11月15日 16:00

//cdn2.ettoday.net/images/3693

遭人冒名打電話擾亂選民　侯友宜：絕對是別人的奧步

國民黨新北市長候選人侯友宜14日接受ETtoday網路直播節目「雲端最前線」專訪時自爆，「有人打電話用我的名字打電話干擾選名」。對此，他在下午赴蘆洲掃街時進一步受訪表示，這樣不禮貌的拜票行為絕對不是自..

11月14日 20:46

//cdn2.ettoday.net/images/3692

富旺推298萬元小宅　實現租不如買

低總價小宅果真成為趨勢！富旺國際鎖定青年首購，強調低公設比、低總價、小坪數，建商一次推出3個案子降低營建成本，包括竹北「站前大時代」、沙鹿「心海苑」、雲林「匯幸福」，主力坪數19至22坪、公設比24至..

11月14日 14:31

//cdn2.ettoday.net/images/3690

永慶攜手社畜時代　《女人要的安全感》大公開

雙11最熱門話題，除了聰明的大買特買外，就是如何「脫單迎雙」，許多光棍在這天許下脫單心願，希望終結孤單，把未來掌握在自己手中。然而，男性朋友脫單的首要條件，要成為帶給女人安全感的另一半！永慶房屋聽見脫..

11月13日 19:27

//cdn2.ettoday.net/images/3690

台中北屯成移居人口首選　房市動能強勁

全民健身運動趨勢逐年提升，中市府也加快速打造環繞台74線的運動廊帶，串聯朝馬國民運動中心、洲際棒球場暨文創園區，沿線陸續還會再興建北屯足球園區、北屯國民運動中心、文中10棒壘球場等，其中北屯區就包辦三..

11月13日 19:13

自己的豪墅自己蓋　台南地價六都最低交易熱

根據實價登錄資料統計，2018年台南土地價格為六都中最低，刺激交易熱絡，前三季土地交易件數，僅次於台中排名第二，預估全年總件數應可超越2015年高點，信義房屋表示，整體台南土地單價平均六萬多元，地價較高的中西區平均每坪約27.3萬元，台南除了建商購買之外，屋主購地自建也蔚為風潮，另外隨著台商回流，也漸漸有輕工業者到台南購買工業用地。

43分鐘前

好室研研人氣爆棚　早鳥優惠爭相搶購

丞石建築「好室研研」以別出心裁的日式接待會館、於新北市土城打響名號，打出最上乘的豪宅建材規劃，與土城唯一的防水10年保固，產品規劃頗受各界好評，上月甫推出限量30戶的早鳥優惠活動後，吸引不少民眾關注。丞石建築推案素來採取不二價銷售，此次推出早鳥方案旋即造成一股賞屋熱潮，吸引不少死忠客戶特地從鶯歌北上。

47分鐘前

宏盛悼念「台灣地王」林堉璘　尾牙金40萬預算做公益

宏盛建設（2534）為悼念創辦人林堉璘先生於107年6月辭世，決定以回饋社會的方式取代今年度原訂舉辦之公司尾牙。宏盛建設表示，為善盡企業社會責任，近日已完成捐贈新台幣40萬元整予「台灣及幼關懷協會」，響應該協會5年度的全台育幼院年菜募款活動，期望讓這塊土地上需要幫助的人，也能感受到過農曆年的溫暖。

1小時前

土城再增「8.45公頃」住宅區　都市計畫說明會4日開跑

新北市土城區都市計畫進一步擴大面積約162.04公頃，並配合土城看守所、新北地方法院及新北地方檢察署等機關搬遷所需，其中將另劃設住宅區面積約8.45公頃、商業區約3.89公頃、公園用地約10.4公頃等，將於108年1月4日在土城區公所舉辦說明會。住商不動產新北市區協理趙中康表示，土城板南線通車後市場雖有回溫，但近期缺少話題，倘若司法園區順利上路，將可讓該區再次活絡起來。

2小時前

12月新建案市況回暖　投資客真成「春燕」南漂

根據住展雜誌調查，2018年12月新建案房市風向總分為31.7分，比11月分數大增4.5分，對應燈號雖仍為藍燈，且連續五個月亮出藍燈，但好消息是距離黃藍燈僅一步之遙，而風向球六項統計指標更全數上揚。住展雜誌企研室經理何世昌表示，雖然選後市況好轉，但買氣並非齊頭式上揚，未來仍不能夠太樂觀。

4小時前

讀者迴響

熱門新聞

「嘉泉名璽」融資12億　遭法拍..

1,500坪違建牟利遭拆　改建..

「糖果大王」出手　8億豪宅買家..

韓流失效？　高雄12月移轉量創..

360度環景飯店　三拍大砍4億..

雙和房價跌2成　自住需求撐盤「..

全年量增　2018全台交易量可..

選舉影響12月量差　好壞下個月..

北市低收租金補貼開跑　每月最高..

DODO HOUSE低總價優質..

最新新聞更多

好室研研人氣爆棚　早鳥優惠爭相..

全年量增　2018全台交易量可..

DODO HOUSE低總價優質..

潭子房市熱　土地漲幅首度超越北..

選後買氣回籠12月增1成　高雄..

「佳瑞遊CITY」　788萬起..

四季文華　北12期文修公園旁首..

PK ONE　2房享有向陽公園..

義大世界開發案纏訴八年　林義守..

2018商用不動產豐收年　各項..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366