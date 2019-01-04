佳福i幸福　分棟管理打造高質感首購宅

▲交通便利也是「佳福i幸福」特色之一，經由高鐵路可快速通達高鐵台中站。（圖／記者張瑞傑攝）



記者張瑞傑／台中報導

台中高鐵特區是全台旅客進出量第二、僅次於台北車站的高鐵站點；近年重劃住宅區街廓成形、發展逐漸成熟，房價從1字頭站穩走向2字頭，房價仍屬於高CP值區段。「佳福i幸福」位處東側段住宅區、訴求「花園宅」、各有棟距與綠意；並以強調「 分棟管理、單層戶數少」與高坪效特色，與一般首購型產品有所不同，總價650萬元起。

高鐵特區中的純住宅區位於中山路三段南側、與商業區相對，車程距離高鐵台中站約5至8分鐘；由中山路三段可銜接國道1號王田交流道或進入烏日市區，動線也可銜接74號快速道路與國道3號，四通八達。

由高鐵路1分為2、距離高鐵車站約5分鐘距離的東側區，綠地多、小環境單純安寧，包括國泰在此設置教育中心，以及惠宇、興富發、龍寶、麗寶等指標型已佈好局、準備推案，將可預期是高品質住宅區聚落，房價陸續站上2字頭。

▲全案規劃4棟13樓建築，每種房型分棟設置。（圖／記者張瑞傑攝）

「佳福i幸福」位於三榮三路、三榮五路、三榮七路12巷，基地2228坪，以低建蔽率 33.75%、中庭加三面綠景觀超過千坪，強調「花園宅」概念。社區車道由三榮三路進出、汽機車分道；公設集中於1樓，有健身房、兒童遊戲室、才藝教室等，公設比32.8%。1樓另有4店面、5戶住家；其中1樓住宅35至40坪、挑高4米，享有花園棟距、前後雙花園景觀。

全案規劃4棟13樓建築，每種房型分棟設置。2房為27至28坪、2或2+1房，單層3併1電梯。27坪位於邊間，有4件式衛浴，廚房與衛浴都有對外開窗。28坪、2+1房朝南面綠園道，視野好，房間保留可合併彈性。總價650萬至690萬元。

3房37坪，單層4戶2電梯，戶戶邊間，格局特色為放大公領域空間，擁有近7.7坪客餐廳、L型廚具，視野面對42米棟距、600坪中庭，朝西戶型面對4樓的國泰教育中心建築綠地。3房均可擺放雙人床，有雙衛浴均對外開窗、每房有獨立對外開窗，總價820至930萬元。

▲4房為39至40坪主臥近4坪，可規劃完整更衣空間。（圖／記者張瑞傑攝）

4房為39至40坪、朝南戶型，1層2戶1電梯。主臥近4坪，可規劃完整更衣空間。客廳、臥室各自有棟距與景觀。室內走道不浪費，高CP值4房廣告戶848萬元起。