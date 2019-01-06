ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中麗安心宅獲好評　蘆竹璞聚再推12年防水保固

ETtoday新聞雲

▲中麗建設最新推出的「璞聚」主打12年防水保固的訴求，搭配戴雲發結構安全團隊的專利「Alfa Safe 耐震鋼筋工法」。（圖／記者張瑞傑攝）

▲中麗建設最新推出的「璞聚」主打12年防水保固的訴求，搭配戴雲發結構安全團隊的專利「Alfa Safe 耐震鋼筋工法」。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／桃園報導

中麗建設以打造讓民眾住得安心的「安心宅」為己任，歷年推出的建案都深受消費者好評，最新推出的蘆竹大竹重劃區新案「璞聚」，也延續前案主打12年防水保固的訴求，搭配戴雲發結構安全團隊的專利「Alfa Safe 耐震鋼筋工法」與建築安全履歷，務求將中麗安心宅的營建品質做到「全面防護、滴水不漏」。

中麗建設副總經理邱奕民指出，中麗建設早於 2012 年即導入戴雲發結構安全團隊的專利「Alfa Safe 耐震鋼筋工法」，全面以系統化箍筋，精準圍束柱、樑、牆壁等各部位鋼筋，整合為一體化耐震結構，並於 2015 年推出建築安全履歷，落實施工歷程「看得見、最安心」，至今已樹立相當良好的誠信口碑。

「Alfa Safe耐震系統工法」施作，使得鋼筋結構耐震韌性有效提升，而中麗安心宅不僅在前期的桃園蘆竹「璞遇」案，創下颱風天100％全棟無滲漏水紀錄，即證明中麗安心宅這麼多年的堅持與努力，經得起考驗。

邱奕民指出，雖然建商在保固期內，大多會願意善盡修繕之責，但過了保固期之後，住戶就得自己碰運氣，然而，若非遭遇重大事故，或施工有重大瑕疵，新建築在短短1年時間內，其實並不容易顯露或發現問題，因此，一般市面上建商僅提供的1 年防水保固期，是絕對不夠的，對消費者而言也不盡公平。

邱奕民指出，正是中麗安心宅秉持著「由內而外、鉅細靡遺」的施工原則與精神，確保從內部結構到外部建材皆為最高工程品質，才能持續做到「全面防護、滴水不漏」，讓消費者買得放心、住得安心。

關鍵字：房產璞聚12年防水保固Alfa Safe 耐震鋼筋工法

點這裡，留個言吧! FB G+ weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/3695

中路大興西路指標首購　璟都柏悅「輕豪宅、重裝備」

11月15日 16:00

//cdn2.ettoday.net/images/3693

遭人冒名打電話擾亂選民　侯友宜：絕對是別人的奧步

國民黨新北市長候選人侯友宜14日接受ETtoday網路直播節目「雲端最前線」專訪時自爆，「有人打電話用我的名字打電話干擾選名」。對此，他在下午赴蘆洲掃街時進一步受訪表示，這樣不禮貌的拜票行為絕對不是自..

11月14日 20:46

//cdn2.ettoday.net/images/3692

富旺推298萬元小宅　實現租不如買

低總價小宅果真成為趨勢！富旺國際鎖定青年首購，強調低公設比、低總價、小坪數，建商一次推出3個案子降低營建成本，包括竹北「站前大時代」、沙鹿「心海苑」、雲林「匯幸福」，主力坪數19至22坪、公設比24至..

11月14日 14:31

//cdn2.ettoday.net/images/3690

永慶攜手社畜時代　《女人要的安全感》大公開

雙11最熱門話題，除了聰明的大買特買外，就是如何「脫單迎雙」，許多光棍在這天許下脫單心願，希望終結孤單，把未來掌握在自己手中。然而，男性朋友脫單的首要條件，要成為帶給女人安全感的另一半！永慶房屋聽見脫..

11月13日 19:27

//cdn2.ettoday.net/images/3690

台中北屯成移居人口首選　房市動能強勁

全民健身運動趨勢逐年提升，中市府也加快速打造環繞台74線的運動廊帶，串聯朝馬國民運動中心、洲際棒球場暨文創園區，沿線陸續還會再興建北屯足球園區、北屯國民運動中心、文中10棒壘球場等，其中北屯區就包辦三..

11月13日 19:13

中麗安心宅獲好評　蘆竹璞聚再推12年防水保固

中麗建設以打造讓民眾住得安心的「安心宅」為己任，歷年推出的建案都深受消費者好評，最新推出的蘆竹大竹重劃區新案「璞聚」，也延續前案主打12年防水保固的訴求，搭配戴雲發結構安全團隊的專利「Alfa Safe 耐震鋼筋工法」與建築安全履歷，務求將中麗安心宅的營建品質做到「全面防護、滴水不漏」。

41分鐘前

搬家旺季前必看6個事前功課！

每年農曆十二月是傳統的搬家旺季，對於搬家消費者來說，如何選擇一家優良的搬家公司，是他們共同的煩惱，因為搬家已經是一件非常麻煩又瑣碎的事，如果又遇到服務品質不好的搬家公司，心情不就更鬱悶嗎？崔媽媽基金會告訴您選對搬家公司，可以讓你省時省力又安心，但到底該怎麼選呢？

12小時前

買房三大結構分不清　RC、SRC、SC專家大解析

買房最常遇到RC、SRC、SC三種結構，常常都是賣屋介紹的很詳盡，但其實聽完後，還是分不清楚到底哪項結構最好。建築安全履歷協會理事長戴雲發表示，三種主流結構各有優缺點，「RC」俗稱鋼筋混凝土、「SC」就是鋼骨結構、「SRC」則是混合「RC＋SC」使用的工法，各有適合的用途。

14小時前

室內裝潢工班師傅的辛酸誰人知？

室內裝修工序繁雜、華麗設計的背後，往往是一群人揮汗工作的成果，而工班師傅的辛勞較鮮為人知。裝修的過程中有幾個重要的角色，設計師、工班、建材商、設備商，在執行裝修時工班的工作環境是最糟糕的，空氣污染及環境髒污有時都處於超標狀態。

1月5日 11:30

安康平宅「醜小鴨變天鵝」　參賽18屆台北老屋新生比賽

安康平宅重建為興隆國宅分1、2期，而1、2期之外老屋則選擇「整建維護」方式進行整修，縮短了工期與經費，此次更參加第18屆台北老屋新生大獎，希望可作為北市「老舊公寓」整建維護示範，藉以提供「重建」以外的配套方式，解決老屋問題。

1月5日 09:00

讀者迴響

熱門新聞

建築結構專家　解析RC、SRC..

室內裝潢工班師傅的辛酸誰人知？

好室研研人氣爆棚　早鳥優惠爭相..

搬家旺季前必看6個事前功課！

一張圖秒懂　房屋不同坐向有什麼..

板橋頂級豪宅　單價2度跌破60..

專家提醒　買房這9家建商要注意

18屆台北老屋新生　安康平宅也..

佳福i幸福　分棟管理打造高質感..

土城再增8.45公頃住宅區　說..

最新新聞更多

興大康橋　稀有親水河岸景觀宅

佳福i幸福　分棟管理打造高質感..

飛飛想2　佛心建商幫助創客圓夢

好室研研人氣爆棚　早鳥優惠爭相..

全年量增　2018全台交易量可..

DODO HOUSE低總價優質..

潭子房市熱　土地漲幅首度超越北..

選後買氣回籠12月增1成　高雄..

「佳瑞遊CITY」　788萬起..

四季文華　北12期文修公園旁首..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366