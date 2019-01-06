中麗安心宅獲好評　蘆竹璞聚再推12年防水保固

▲中麗建設最新推出的「璞聚」主打12年防水保固的訴求，搭配戴雲發結構安全團隊的專利「Alfa Safe 耐震鋼筋工法」。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／桃園報導

中麗建設以打造讓民眾住得安心的「安心宅」為己任，歷年推出的建案都深受消費者好評，最新推出的蘆竹大竹重劃區新案「璞聚」，也延續前案主打12年防水保固的訴求，搭配戴雲發結構安全團隊的專利「Alfa Safe 耐震鋼筋工法」與建築安全履歷，務求將中麗安心宅的營建品質做到「全面防護、滴水不漏」。

中麗建設副總經理邱奕民指出，中麗建設早於 2012 年即導入戴雲發結構安全團隊的專利「Alfa Safe 耐震鋼筋工法」，全面以系統化箍筋，精準圍束柱、樑、牆壁等各部位鋼筋，整合為一體化耐震結構，並於 2015 年推出建築安全履歷，落實施工歷程「看得見、最安心」，至今已樹立相當良好的誠信口碑。

「Alfa Safe耐震系統工法」施作，使得鋼筋結構耐震韌性有效提升，而中麗安心宅不僅在前期的桃園蘆竹「璞遇」案，創下颱風天100％全棟無滲漏水紀錄，即證明中麗安心宅這麼多年的堅持與努力，經得起考驗。

邱奕民指出，雖然建商在保固期內，大多會願意善盡修繕之責，但過了保固期之後，住戶就得自己碰運氣，然而，若非遭遇重大事故，或施工有重大瑕疵，新建築在短短1年時間內，其實並不容易顯露或發現問題，因此，一般市面上建商僅提供的1 年防水保固期，是絕對不夠的，對消費者而言也不盡公平。

邱奕民指出，正是中麗安心宅秉持著「由內而外、鉅細靡遺」的施工原則與精神，確保從內部結構到外部建材皆為最高工程品質，才能持續做到「全面防護、滴水不漏」，讓消費者買得放心、住得安心。