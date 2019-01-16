2018家戶購屋比緩步走揚　土地熱購屋觀望

▲2018年家戶購屋比呈現緩漲態勢。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

2018年不動產市場維持緩步回溫的氣象，六都買賣移轉棟數跟前年(2017年)各有增減，住商機構企劃研究室依據六都地政局及民政局之資料，統計近三年六都家戶購屋比，各都近三年大多為緩步走揚；六都去年相較前年的家戶購屋比，三都上揚、一都持平、兩都走弱。專家分析，台商回流、鎖定工業地，土地熱度大於房屋，加上選舉造成購屋觀望成為影響六都市場表現主因。

2018年台北市家戶購屋比2.54%、新北市3.63%，台南市竟也破3，家戶購屋比3.05%；而其他三都相對不出色，台中市4.10%持平、高雄市小幅下滑0.08個百分點，但仍站穩3.02%，維持在百分之三以上。桃園市則一路走跌，去年減少0.22個百分點，家戶購屋比降至4.28%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，去年房市持續緩步回穩的基調，不過受年底大選影響，下半年拉抬力道不足，年底六都交易量並不如預期，雙北及台南有賴上半年創造佳績、下半年穩固基本盤，因此家戶購屋比有所成長。

此外，去年台商回流、資金回流，即使部分資金挹注於雙北豪宅，但不動產市場受惠最多莫過於工業用地、廠房及辦公室等類型的不動產，住宅市場縱有回溫，卻不見高潮迭起，六都表現也強弱不一。

郎美囡分析，房市信心增強、台商資金回流在去年受惠最明顯的區域是雙北，畢竟大台北地區挾帶政經優勢，豪宅也受到帶動，而台中市買賣量有增加，但因為家戶數也有增加，因此數據上表現持平。

另外看到高雄市去年明顯受選戰影響甚深，下半年觀望氣氛濃厚，即使選後許多民眾看好，但不動產買賣頗費時，去年底還反應不出量，至於桃園市前幾年建設話題鋒健、房價相對低廉，吸引許多買方進場，如今議價彈性不如過往，且台商回流資金布局以工業用地、廠房、商辦為多，桃園、高雄等土地熱度高於住宅，也是家戶購屋比走低的原因之一。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，去年上半年交易量尚佳，買氣提升顯

著，因此許多賣方議價態度轉硬，市場回復價格拉鋸戰，尤其這次大選後，高雄市場熱絡，賣方拉高開價，買方再有興趣，看到價格也縮手，故市場信心提升，交易量反而下滑。