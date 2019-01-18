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有綠裝修認證的房子好賣嗎？

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▲▼居家裝潢。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／饒允政　綠裝修專家

買賣房屋一直都是人生大事情，而裝修則是買賣房屋後最重要的下一步，如同買房一樣，買房前消費者都需仔細清楚房屋的地段、價格、屋齡、坪數、是否為海砂屋等等。

但裝修，自家的裝修內容有多少消費者瞭解呢？光裝修所用到的材料多達數十種，各項材料在市面上少則3種以內多至10種以上的選擇，要瞭解每項材料的優缺點實在太繁瑣，因此大部分的消費者都會將材料挑選交給專業室內設計師。

如此一來，消費者還是不知道裝修的全部內容，近年來出現了公正第三方機構在推動「綠裝修認證」，同時把關各項材料的履歷及健康性，買屋後消費者可以透過綠手冊瞭解自身的裝修材料履歷，並且健康掛保證！不需再擔心市面上常發生的問題，進屋後才發現有所謂的裝潢味，卻又追尋不到來源，透過材料跟整個裝修過程的控管，可以一次解決數個裝修常見的問題。

這不僅是對買屋方的保障，當時間推移，每一位屋主都有可能變成賣屋方，而這時綠手冊又派上用場，透過透明的材料履歷、整個裝修過程的控管，賣方可以有憑有據的證明自身的價值，更能使賣價維持在水準，不會被隨意砍價，而這時的買方雖然當初沒有參與... ...卻還是能掌握當初的裝修材料，不僅有第三方背書，更能住的安心！

營造業一直都是造成最多廢棄物的產業之一，每一次的裝修也會產生大量的廢棄物，通常買方都會把原本的裝潢拆除後重新裝修，對地球造成負擔！有綠裝修認證的房子不但健康有保證而且對地球負荷也將減少！

因此健康的裝修，做一次就行。

●饒允政：現任台灣綠建材產業發展協會理事長，推動綠建材產業已近二十個年頭，並連任兩屆理事長，同時也是「全球綠認證機構」的發起人，推動「GD綠裝修認證」以「還給每個人健康的居住空間」為職志。

關鍵字：饒允政綠建材健康綠建築綠裝修裝潢

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