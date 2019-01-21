房產投資高手任達華來台　分享檳城好標的

▲國際巨星任達華出席「星之閣」公開記者會。（圖／記者張瑞傑攝）

記者張瑞傑／台北報導

國際巨星任達華出道40多年，不僅是香港影帝，還是個「房產投資」的高手在世界各地購置了20多處房產，且都是核心城市、精華地段，不過令人敬佩的是，房產沒有一間是他名字，全登記在太太琦琦名下，完全是現代新好男人的典範。

OAC集團旗下的地產投資機構與馬來著名地產開發商，聯合在馬來西亞檳城精華地區興建的「星之閣」地標式酒店管理公寓，今天特邀來影帝任達華作為明星業主，來跟大家分享他投資房地產的秘訣，並進行簽約儀式。活動在別出心裁的水鼓聲中熱鬧地展開序幕，透過主持人妙語如珠的介紹，讓現場民眾更加了解對房產眼光獨到的華哥，投資心法就是「找市中心、不炒作，要買能穩健增值的標的」，尤其全球經濟狀況不明朗，這個時機點更需要將資產配置在最穩健的標的上，而星之閣就完全符合這樣的條件。

星之閣座落於檳城，檳城位於馬來西亞半島西北側，被譽為東方之珠，以柔軟的沙灘聞名，也被認為是馬來西亞的美食之都。其都市化、工業化程度高，是馬來西亞經濟發展重鎮，並於2008年同馬六甲市被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，也受全球化及世界城市研究網絡獲世界級城市評為Gamma級城市。由於其得天獨厚的地理與人文環境，被公認為最宜居、最適合退休人士居住的地區之一，因此除了吸引到房產投資專家任達華的注目，跟星之閣保持緊密的合作，一起幫助投資人挑選好的標的以外，許多台灣人眼光獨到，也已紛紛

前往投資，成為酒店式管理公寓的業主，並跟任達華成為鄰居。星之閣也將陸續邀請更多明星共襄盛舉成為業主，並將該公寓打造為星光熠熠的明星聚落！

