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移居桃園熱　「百川文哲」挾在地深耕超過30年品牌再搶進中壢

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百川文哲 。（圖／百川文哲提供）

▲據統計桃園市已連續3年成為六都人口吸力最強縣市，桃園在地建商百川機構在最多人移屋購屋的中壢推出新建案，半年來銷售率近5成。（圖／百川機構提供，以下同）
房產中心／中壢報導

五楊高架、高鐵、台鐵與機場捷運串連起北北桃首都生活圈，從台北玩到桃園，往返最快花不到1小時，就能輕鬆安排一日遊行程，兩地距離拉近後，不少人寧可遠離蛋黃區選擇跨市通勤，除了有交通便利誘因，桃園房價親民、生活圈成熟是另一大特點，據統計桃園市已連續3年成為六都人口吸力最強縣市，其中桃園在地建商百川機構深耕超過30年，屢屢推案皆造成轟動且快速完銷，目前在最多人移屋購屋首選的中壢又有另一新建案正銷售中，半年來銷售率近5成。

百川文哲 。（圖／百川文哲提供）

交通建設、產業發展，桃園近年吸引大批人移居，升格3年來累計淨遷入人數達近9.5萬居全台之冠，而人口紅利帶動當地房市熱絡，從2018年北台灣推案戶數即可見得，因為前3名皆由桃園包辦，中壢區以4,362戶奪下冠軍，其次則是龜山、桃園區，3區合計可售戶數高達12,462戶，供應量相當可觀。

百川文哲 。（圖／百川文哲提供）

人口移入最多的中壢，是南桃園熱門區，其中指標區域從中壢車站以及SOGO商圈一帶向四周延伸，不僅有百貨、影城、觀光夜市等熱鬧商家可逛，還有中壢區公所、各大銀行、公園、學校、飯店、診所等，生活機能發展成熟，不輸台北黃金地段。此外，從地理位置來看，中壢剛好位於桃園正中間，原本交通四通八達，現在又有中央及地方政府大力投入公共建設，未來除了有桃園捷運綠線通過、增設中豐北路交流道，機捷也將與台鐵地下化中壢車站共站，形成一個完整的交通網絡，南來北往不管去哪都很便捷。

在桃園深耕超過30年的在地建商百川機構，以「百川文隱」在中壢打響品牌名號後，如今再推另一新案「百川文哲」，基地鄰近中壢交流道，主要路段在五族二街與環西路上，生活機能相當豐富，位處明星學校文化國小與中壢高中文教生活圈之外，走路2分鐘就到附近的五權公園及中壢婦幼館，到海華特區車程僅5~7分鐘，強調保有居住生活品質，此外，出國也更加方便，開車只需15～20分鐘即抵達機場。

百川文哲 。（圖／百川文哲提供）

「百川文哲」規劃地上14層、15層共兩棟，地下兩層樓，95戶住家加店面共100戶，且每戶皆設有車位；主要為26～46坪、2～4房產品，總價方面，2房760~820萬、3房約1020~1160萬、4房1310~1390萬，休閒設施包含接待大廳、閱覽室、健身房、KTV室、兒童遊憩區及中庭花園，預計2020年3月左右交屋。該案從去年7月中開案到現在，觀察銷售已近5成，其中36、37坪的主力3房賣最好，已購客較偏好方正格局；客群方面，以上班族、教師或是在機場工作為主，購屋者大多有地緣性，且小家庭首購居多。

現場人員特別提到，全室不僅使用冠軍磁磚、櫻花廚具、力霸氣密窗、美標衛浴等，百川人文建築團隊重視建築安全品質，採用業界少用的第三方查驗結構報告並與建築結構大師戴雲發合作，全棟使用Alfa Safe系統工法:柱中柱、系統牆建築結構工法，經國家地震工程研究中心實體試驗證明，耐震韌性是傳統建築柱體的2倍，使房屋更加穩固；此外，樓地板厚度達18公分，降低大樓住宅地板噪音干擾，為住戶帶來寧靜的居家生活。

關鍵字：房市桃園中壢百川文哲

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